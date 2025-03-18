صفعات النجوم تسيطر على أحداث مسلسلات رمضان 2025

القاهرة – «القدس العربي»: يتميز موسم دراما رمضان الحالي، بالكثير من الاعمال المثيرة التي تحظى بمتابعة وتشويق، ولعل ما يميز بعض الأعمال الحالية، هي تعدد الصفعات التي يتلقاها النجوم في بعض هذه الأعمال.

وقد شاهدنا بعضا منها في الحلقات الأولى لمسلسلاتهم، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

فلو بدأنا بالمسلسلات التاريخية، فهي مليئة بهذه الأحداث التي تعبر عن مراحل زمنية ساد فيها العنف والتعنيف.

ففي الحلقات الأولى لمسلسل «فهد البطل» شهدت صفع الفنان أحمد عبد العزيز للفنان أحمد العوضي أمام توفيق التمساح – محمود البزاوي فيقوم فهد برفع السلاح على غلاب، فيقوم بضربه على وجهه، وطرده من فيلته، كما أيضا ضمن حلقات مواجهة بين أحمد عبد العزيز «غلاب» ووالده في العمل محمد أبو داوود الذي يلعب دور العمدة، وتحصل مشاجرة مع بعض بسبب صراع العمدية لتسفر عن تلقى «غلاب» صفعة قاسية من العمدة، وفى الحلقة الحادية عشر شهدت صفع العوضي للفنانة كارولين عزمي.

وفي البداية شهدت الحلقة الأولى من مسلــــسل «حكيم باشا» ظهور الفنان حمدي إسماعيل في المشهد، وهو يصل إلى المستشفى بعد تلقيه معلومات غامضة عن ابنته «غزل»، التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، ومع وصوله إلى هناك، يفاجأ بأنها وضعت مولودها في سرية تامة دون علمه، تتصاعد حدة الموقف عندما يواجهها بغضب شديد، ويعبر عن استيائه الشديد من تصرفها، ليصل الانفعال إلى ذروته عندما يوجه إليها صفعة قوية.

ولو أخذنا الحلقة العاشرة قام سليم (منذر رياحنة) بصفع غزل (دينا فؤاد) على وجها بعدما اتهتمما برنسة (سهر الصايغ) بالسرقة وذلك في غياب حكيم، الذي عندما عاد قام بصفع سليم على وجهه لير على تصرفه مع زوجته غزل.

وخلال أحداث مسلسل «ولاد شمس»، شهدت الحلقة الثانية مواجهة قوية بين ولعة (أحمد مالك) وبابا ماجد (محمود حميدة)، صاحب دار الأيتام، لتسفر عنها تلقي «ولعة» صفعة قاســية من بابا ماجد.

وشهدت أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» أبرز صفعات موسم دراما رمضان 2025، وذلك عندما صفعت ليل (ياسمين عبد العزيز)، رقية (نيكول سابا) على وجهها بعدما وجهت الأخيرة اهانات وشتائم لها، وسبق وأن تلقت ليل صفعة على وجهها من حماتها إجلال (أنوشكا).

وما زالت الصفعات تتوالى في الحلقات الباقية من أعمال دراما الحالية، لتعطي انــــطباعا بواقعية الأحداث وطبيعــــيتها.