سياسة | عربي

صفعة لعسكري في اليونيفيل خلال إشكال مع الأهالي في جنوب لبنان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

 دورية لليونيفيل على طريق في قرية كفركلا الجنوبية اللبنانية. 17 مارس 2025. ا ف ب

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: تتكرر الإشكالات في جنوب لبنان بين قوات “اليونيفيل” وعدد من الشبان الذين يعترضون على دخول هذه القوات إلى عدد من البلدات. وحصل اليوم توتر في بلدة دير قانون النهر قضاء صور تطوَّرَ إلى تضارب بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل”، وأقدم شاب على توجيه صفعة لأحد عناصر القوة الدولية، وذلك على خلفية دخول القوة إلى أحد الأحياء السكنية.

كما شهدت بلدة بدياس شجاراً بين مواطن ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل”، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم ترد على مطلبه.

ويتخوف البعض من استغلال إسرائيل لهذه الإشكالات لتنفيذ مآربها بسحب “اليونيفيل” من جنوب لبنان، أو لتوسيع مهامها وتحويلها إلى قوة مقاتلة تحت البند السابع، وهذا ما لا تحبّذه الدول المشاركة في هذه القوات، وما يرفضه لبنان الرسمي.

وعلى الرغم من نفي متحدث باسم الخارجية الأمريكية الأخبار المتداولة عن اتفاق إسرائيلي أمريكي على إنهاء مهام “اليونيفيل”، إلا أن مصادر لا تستبعد أن يكون تسريب مثل هذه المعلومات جاداً ويرتّب تداعيات سلبية لجهة تنفيذ القرار 1701 ووجود شاهد دولي شريك للجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على جنوب نهر الليطاني.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كباش بين بري ووزير العدل حول تعيين المدعي العام المالي
منذ 14 ساعة
«الخارجية» الأمريكية تنفي صحة التقارير الإسرائيلية عن إنهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب لبنان
منذ 18 ساعة
لودريان إلى بيروت في ظل تمايز الموقفين الفرنسي والأمريكي من الغارات الإسرائيلية
8 - يونيو - 2025
لبنان: أي رسالة إسرائيلية للعهد بعد الغارات على الضاحية الجنوبية؟
7 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية