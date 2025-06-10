صفعة لعسكري في اليونيفيل خلال إشكال مع الأهالي في جنوب لبنان- (فيديو)

دورية لليونيفيل على طريق في قرية كفركلا الجنوبية اللبنانية. 17 مارس 2025. ا ف ب

بيروت- “القدس العربي”: تتكرر الإشكالات في جنوب لبنان بين قوات “اليونيفيل” وعدد من الشبان الذين يعترضون على دخول هذه القوات إلى عدد من البلدات. وحصل اليوم توتر في بلدة دير قانون النهر قضاء صور تطوَّرَ إلى تضارب بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل”، وأقدم شاب على توجيه صفعة لأحد عناصر القوة الدولية، وذلك على خلفية دخول القوة إلى أحد الأحياء السكنية.

كما شهدت بلدة بدياس شجاراً بين مواطن ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل”، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم ترد على مطلبه.

صفعة على وجه اليونيفيل في الجنوب دخلت قوة من اليونيفيل إلى إحدى الأراضي في بلدة بدياس، فقام بعض الأهالي بإعتراض طريقها، وحصل تلاسن فيما بينهم فغادرت الدورية بعدها المكان.

وتوجهت دورية أخرى من اليونيفيل وقطعت طريق الحلوسية – دير قانون، فتوجّه عدد من شبان المنطقة الى المكان… pic.twitter.com/f6xBzYv1YZ — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2025

ويتخوف البعض من استغلال إسرائيل لهذه الإشكالات لتنفيذ مآربها بسحب “اليونيفيل” من جنوب لبنان، أو لتوسيع مهامها وتحويلها إلى قوة مقاتلة تحت البند السابع، وهذا ما لا تحبّذه الدول المشاركة في هذه القوات، وما يرفضه لبنان الرسمي.

وعلى الرغم من نفي متحدث باسم الخارجية الأمريكية الأخبار المتداولة عن اتفاق إسرائيلي أمريكي على إنهاء مهام “اليونيفيل”، إلا أن مصادر لا تستبعد أن يكون تسريب مثل هذه المعلومات جاداً ويرتّب تداعيات سلبية لجهة تنفيذ القرار 1701 ووجود شاهد دولي شريك للجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على جنوب نهر الليطاني.