صفقة التبادل.. إسرائيل تستبدل أسرى فلسطينيين رفضوا الإبعاد بآخرين

تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على استبدال أسرى فلسطينيين رفضوا الإفراج عنهم مع شرط الإبعاد، بأسرى آخرين سيتم إطلاق سراحهم، في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت عبر تصويت هاتفي، على استبدال أسرى فلسطينيين رفضوا الإفراج عنهم بشرط الإبعاد، بأسرى آخرين.

ولم تكشف الهيئة عن عدد الأسرى المشمولين في هذه الخطوة، لكن القرار يأتي في ظل استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى المستمر منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في ترحيل بعض الأسرى الذين يرفضون قرار الإبعاد.

(الأناضول)