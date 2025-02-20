سياسة | دولي

صفقة التبادل.. إسرائيل تستبدل أسرى فلسطينيين رفضوا الإبعاد بآخرين

20 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على استبدال أسرى فلسطينيين رفضوا الإفراج عنهم مع شرط الإبعاد، بأسرى آخرين سيتم إطلاق سراحهم، في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت عبر تصويت هاتفي، على استبدال أسرى فلسطينيين رفضوا الإفراج عنهم بشرط الإبعاد، بأسرى آخرين.

ولم تكشف الهيئة عن عدد الأسرى المشمولين في هذه الخطوة، لكن القرار يأتي في ظل استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى المستمر منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في ترحيل بعض الأسرى الذين يرفضون قرار الإبعاد.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مصدر فلسطيني: عرض الوسطاء الجديد يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة من 70 يوما في غزة
26 - مايو - 2025
عائلات الأسرى ترفض رغبة نتنياهو باتفاق جزئي وتدعو لصفقة شاملة
26 - مايو - 2025
هآرتس: تحرير المخطوفين أو حرب خداع
23 - مايو - 2025
مئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب حدود غزة للمطالبة بتبادل أسرى- (صور)
23 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية