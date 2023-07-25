صفقة انتقال فابينيو من ليفربول إلى اتحاد جدة تتعثر لسبب غريب

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير إنكليزية أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى اتحاد جدة السعودي، قد تتعطل لسبب غريب وغير متوقع.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن الصفقة بين الناديين قد تفشل بسبب الكلاب التي يملكها اللاعب البرازيلي، حيث يحظر إدخالها إلى الأراضي السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن كلبيْ فابينيو من سلالة “بولدوغ” الفرنسية، التي تعتبر محظورة من الدخول إلى السعودية.

وتؤكد “ذا صن” أن إتمام الصفقة من عدمه، مرتبط بالسماح بدخول هذه الكلاب إلى السعودية، أو موافقة اللاعب على القدوم إلى اتحاد جدة بدونها.

من جهتها، أكدت صحيفة “ديلي إكسبريس” أيضا أن السبب وراء تعطل صفقة انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي يتمثل في الكلاب التي يمتلكها فابينيو.

ويمتلك اللاعب البرازيلي كلبين من سلالة “بولدوغ”، التي لا يسمح بإدخالها إلى السعودية بسبب طبيعتها “العدائية والعدوانية”.

وأشارت “ديلي إكسبريس” إلى أن فابينيو يأمل في حل الأزمة من أجل الذهاب برفقة كلبيه إلى السعودية، وإتمام صفقة انتقاله لاتحاد جدة.