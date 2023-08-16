صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي تثير انتقادات في البرازيل

ريو دي جانيرو: قوبلت صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي، بانتقادات في البرازيل وخارجها، حيث إن هناك من نظر إلى الأمر باعتبار أنه يبدد موهبته.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى قائمة من النجوم البارزين الذي انتقلوا مؤخرا للعب في الدوري السعودي، حيث وقّع عقدا مع الهلال لمدة عامين، وقد تردد أن سان جيرمان حصل على 90 مليون يورو (98 مليون دولار) نظير الاستغناء عن خدماته.

كما تردد أنه سيتقاضى راتبا سنويا يفوق هذا المبلغ بقليل بموجب عقده مع الهلال المتوج بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات، وقد وصفه فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال، بأنه “رمز عالمي”.

وفي البرازيل، ذكرت بوابة “غلوبو إسبورتي” أن “الانتقال إلى الهلال سيشكل دائما سقطة في مسيرة نيمار. لو كان الأمر يتعلق بشكل أساسي ببناء وتعزيز مسيرته، ما كان لينتقل إلى السعودية في هذه المرحلة”.

وأشار التقرير إلى أن نيمار قاد بلاده للتتويج بذهبية أولمبية، كما اعتلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادورس، “لكنه كواحد من أبرز المواهب في جيله”، كان من الممكن أن يحقق ما هو أكثر بكثير.

وقال اللاعب الإسباني السابق جوناثان سوريانو، الذي قضى فترة أيضا بفريق الهلال، في تصريحات لمنصة “دازن”: “لم يعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هنا، كان من الممكن أن يقود عالم كرة القدم مع إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي. لكنه بدلا من ذلك، قرر الحصول على أموال أكثر”.

وذكر نيمار لدى الإعلان الرسمي عن الصفقة: “الهلال ناد كبير له جماهير رائعة، وهو الأفضل في آسيا. هذا يمنحني شعورا بأن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي في هذا الوقت، وأن هذا هو النادي المناسب”.

وذكرت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية، أن نيمار يهدف للعودة إلى أوروبا بعد العامين في السعودية، على أن يلعب لموسم آخر على أعلى مستوى استعدادا لكأس العالم 2026، والتي تشكل آخر فرصة بالنسبة له للتتويج بأكبر لقب في اللعبة.

(د ب أ)