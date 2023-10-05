صلاح عبد الله يكشف سبب غضب عادل إمام منه- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشف الفنان المصري صلاح عبد الله عن سبب غضب مواطنه الفنان الكبير عادل إمام منه.

وأوضح أن سبب غضب عادل إمام منه كان مسلسل الدالي، الذي شارك فيه مع الفنان الراحل نور الشريف. قال عبد الله: “مسلسل الدالي كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي”.

وأضاف: “عادل إمام كلّمني وسألني، قلت معرفش، وطبعا بهدلني في التليفون وقال أنا عادل إمام الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف، لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل”.

وأكد صلاح عبد الله أن عمله في مسلسل “الدالي” كان من المحطات الهامة في مسيرته الفنية. وتحدث خلال اللقاء أيضا عن بداية علاقته بنور الشريف فقال: “بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في “31 أشغال”، و”كتيبة الإعدام”، و”قلب الليل”، وشوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة”.

وتابع: “بعدها دخلنا مسلسل الدالي، وأعتبره مشاركة لنور الشريف في البطولة”.