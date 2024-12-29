صلاح في طليعتها.. صفقات مجانية تلوح في أفق “الميركاتو” الشتوي

إسطنبول: مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الكبرى، “الميركاتو” الشتوي، والتي تنطلق بعد أيام قليلة مع بداية العام الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل، يترقب عشاق كرة القدم مصير عدد من نجوم الصف الأول الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وتأتي أهمية “الميركاتو” الشتوي باعتبار أن لوائح الاتحاد الدولي “فيفا” تسمح للاعبين بالتفاوض مع أندية جديدة قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر، دون الرجوع لأنديتهم الحالية وهو ما يطلق عليه” قانون بوسمان”.

وما بين تعثر مفاوضات بعض الأندية مع لاعبيها الذين قرروا الرحيل بالفعل، وبين تأجيل اتخاذ خطوة التجديد لأسباب مالية أو انتظارا للوقت المناسب لاتضاح الرؤية، تستعد أندية أخرى لاقتناص الفرصة لخطف صفقات مجانية لن تكلفها أموال باهظة.

وتبدو واقعة انتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد أبرز مثال لما يمكن أن تشهده الأيام المقبلة من صفقات مجانية، خاصة وأن الموسم الحالي يعد استثنائيا لوفرة اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم.

ثلاثي ليفربول صلاح وفان دايك وأرنولد

يتصدر المشهد الكروي حاليا مستقبل الدولي المصري محمد صلاح بفضل تألقه اللافت وتصدره لائحة هدافي الدوري الإنكليزي والدوريات الخمسة الكبرى ومعه الهولندي فرجيل فان دايك، والإنكليزي ألكسندر ترينت أرنولد والذين تنتهي عقودهم هذا الموسم.

ويمثل الثلاثي أهمية بالغة للريدز، فعلى الرغم من وصول صلاح وفان دايك إلى المراحل الأخيرة من مسيرتهما الكروية، إلا أن الثنائي يقدمان أفضل أداء لهما منذ سنوات عديدة، وصلاح على وجه الخصوص في حالة ممتازة وكان أحد أفضل اللاعبين في أوروبا هذا الموسم.

ويواجه ليفربول بضعة أشهر حاسمة، حيث يأمل في ربط الثلاثي الأساسي لفترات أخرى تختلف مدتها من لاعب للآخر حسب متوسط أعمارهم، وعلى الرغم من أن صلاح وفان دايك لا يزالان في قمة مستواهما، فإن قيمتهما ستكون أقل بكثير من قيمة ألكسندر أرنولد بسبب عمرهما.

ويعيش أرنولد حاليا أفضل فتراته، لذا فإن تمديد عقده سيكون أمرا ضروريا لحماية قيمته، إذ أن ريال مدريد يترقب عن كثب لخطف الظهير الأيمن الموهوب، لذلك لن يكون أمام ليفربول سوى الحفاظ على لاعبه للحصول على أكبر قدر ممكن من المال بدلا من السماح له بالرحيل في صفقة انتقال مجانية.

كيفين دي بروين

ينتهي عقد البلجيكي كيفين دي بروين في 2025. وعلى الرغم من غيابه عن نصف الموسم بسبب الإصابة، لم يستغرق اللاعب وقتا طويلا حتى يصل إلى أفضل مستوياته.

ولم يحسم مصير صاحب الـ33 عاما حتى اليوم، مع الإصابات التي تعرض لها، وهناك عروض عديدة من أندية سعودية لإغراء اللاعب بالقدوم مجانا، لكن يبقى أمر تجديد تعاقده مرهونا بموقف النادي خاصة وأن راتب دي بروين هو الأعلى في الدوري الإنكليزي.

سون هيونغ مين

من المتوقع أن يمدد توتنهام عقد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (32 عاما)، إذ أنه وقع في 2021 على عقد مدته 4 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وهذا الموسم الإضافي ينتهي في صيف 2026.

ويمثل سون أهمية بالغة للسبيرز بعد رحيل الفرنسي هوغو لوريس، ومن بعده هاري كين عن صفوف الفريق ليتولى الكوري الجنوبي قيادة الفريق وبات النجم الأول لتوتنهام الموسم الماضي والحالي أيضا.

ثلاثي بايرن ميونخ كيميتش وساني وديفيز

حالة ليفربول تنطبع أيضا على فريق بايرن ميونخ الألماني في ظل انتهاء عقود الثلاثي جوشوا كيميتش وليروي ساني والكندي ألفونسو ديفيز.

ويعد كيميتش البالغ من العمر 28 عاما من أهم اللاعبين في صفوف العملاق البافاري حيث كان أحد الأعمدة الأساسية في فوز الفريق بثمانية ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وترددت أنباء في الآونة الأخيرة، عن قرب انضمام اللاعب لصفوف برشلونة خاصة وأن الألماني هانز فليك مدرب البلوغرانا أبدي رغبة قوية في ضم اللاعب الذي سبق وأن قام بتدريبه عندما كان يتولى قيادة البايرن ومنتخب “المانشافت”.

في الوقت نفسه، يقدم ليروي ساني لاعب البايرن مستويات مميزة مع الفريق منذ انضمامه موسم 2020 من مانشستر سيتي.

لكن تبدو مسألة تجديد عقده محل غموض في ظل الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات مختلفة، لذلك لم يحصل على فرصة المشاركة كثيرا هذا الموسم.

أما بالنسبة للكندي ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 24 عاما فقط، فهو محط أنظار العديد من الأندية التي تسعى لضمه مجانا خاصة مع رفض اللاعب التجديد.

فهو يعتبر بالفعل من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيسر، وارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد.

الألماني جوناثان تاه

بعد تألق المدافع الدولي الألماني جوناثان تاه “28 عاما” مع فريقه ليفركوزن وقيادته للفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، أصبح اللاعب مطمعا لكبرى الأندية الأوروبية باعتبار أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ومع استمرار مماطلته في تجديد عقده تأكد قرب رحيله مجانا، ويعد برشلونة الأقرب لضمه في ظل دخول الطرفين في مفاوضات جادة.

الإسباني داني أولمو

دخل الدولي الإسباني داني أولمو مهاجم فريق برشلونة قائمة اللاعبين الذي يمكنهم الانضمام مجانا في فترة الانتقالات الشتوية بعد أن رفضت رابطة الدوري الإسباني مؤخرا استمرار قيده مع “البلوغرانا” حتى نهاية الموسم رغم محاولة ناديه الاستئناف ضد القرار.

وترددت أنباء حول سفر وكيل اللاعب إلى إنكلترا خلال فترة أعياد الميلاد للتفاوض بشأن انضمام أولمو لأحد أندية الدوري الإنكليزي وفي مقدمتها مانشستر سيتي.

وانضم أولمو الذي تألق في فوز منتخب “لا روخا” بمنافسات “يورو 2024” بألمانيا، إلى الفريق الكاتالوني في بداية الموسم الحالي قادما من لايبزيغ، لكن بسبب تخطي برشلونة سقف رواتب اللاعبين رفضت رابطة الدوري استمرار قيده مع الفريق بعد 31 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

لم يحدد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد موقفه من تجديد عقده مع النصر السعودي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي رغم الرغبة القوية من إدارة النادي لضمان استمراره مع الفريق.

ويمثل “صاروخ ماديرا” أهمية بالغة ليست لناديه فقط ولكن للكرة السعودية حيث كان بمثابة البوابة الرئيسية لجذب نجوم الكرة العالمية للاحتراف في الملاعب السعودية كما أنه أحد المروجين لملف كأس العالم 2034، ولن يكون هناك أدنى مشكلة في تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي حتى 2026.

البرازيلي نيمار

أصبح استمرار نيمار مع فريق الهلال السعودي، الذي ينتهي تعاقده معه نهاية الموسم الحالي، محل شك كبير على اعتبار أن الفريق لم يستفد مطلقا من إمكانات اللاعب بعد إصابته في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، واستمر غائبا لمدة عام قبل أن يعود ويلعب لدقائق معدودة في البطولة الآسيوية قبل أن يصاب مرة أخرى.

ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يرغب البرازيلي في العودة مرة أخرى إلى أوروبا، في محاولة أخرى للفوز بأحد الألقاب التي لم يحققها.

(الأناضول)