صلاح وكييزا يقودان ليفربول لفوز متأخر على بورنموث في مستهل المشوار بالدوري الإنكليزي

لندن: حقق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فوزا متأخرا في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب وذلك على حساب ضيفه بورنموث 4/2، مساء الجمعة، في المباراة الافتتاحية بالموسم الجديد.

ودخل ليفربول، حامل لقب الموسم الماضي، المباراة مدعما بصفقاته الجديدة، مثل صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز وزميله في باير ليفركوزن سابقا، الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي والظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز.

وتقدّم ليفربول في الدقيقة 37 عن طريق إيكتيكي، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

لكن بورنموث نجح في تعديل النتيجة من خلال هدفين سجّلهما نجمه الغاني أنتوان سيمينيو في الدقيقتين 64 و 77.

لكن البديل الإيطالي كييزا، والذي لم يلعب كثيرا مع الفريق في الموسم الماضي ولازال مرشحا لمغادرة الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويلعب ليفربول في الجولة المقبلة مع مضيفه نيوكاسل يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، فيما يلعب بورنموث على ملعبه أمام ضيفه وولفرهامبتون.

(د ب أ)