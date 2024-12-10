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صلاح يتوج بجائزة “لاعب الشهر” عن رابطة اللاعبين المحترفين

10 - ديسمبر - 2024

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لندن: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، الثلاثاء، فوز الدولي المصري لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وتفوق جناح “الريدز” على ثنائي ولفرهامبتون جواو جوميز وماتيوس كونيا بالإضافة لجيمس ماديسون لاعب توتنهام وجواو بيدرو لاعب برايتون ومويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات وصناعة هدفين، حيث سجل في الفوز على برايتون، وسجل وصنع في الانتصار ضد أستون فيلا.

بالإضافة إلى ذلك، استطاع النجم المصري تسجيل ثنائية في الفوز بصعوبة على ساوثهامبتون خارج ملعبه، وفي الفوز على مانشستر سيتي بهدفين، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وأحرز محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول 13 هدفا وصنع 8 في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة لتصدره ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

يذكر أن الدولي المصري ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعبي المسابقة للشهر نفسه، من رابطة الدوري الإنكليزي.
(الأناضول)

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