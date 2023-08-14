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صلاح يخرج غاضبا بعد استبداله وأسطورة مانشستر يونايتد يخاطبه: “اخرج واخرس”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

غادر الدولي المصري محمد صلاح، ملعب مباراة فريقه ليفربول التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي، غاضبا بعد استبداله.

وبدا صلاح، الذي صنع هدف ليفربول الوحيد في المباراة لزميله لويس دياز، غاضبا من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ودخل الاسكتلندي اليافع بين دوك بدلا من المصري.

 

وكان صلاح بحاجة لتسجيل هدف واحد في لقاء تشيلسي، ليصبح  أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في سبعة مواسم متتالية.

وكان صلاح يأمل أيضا في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنكليزي، إذ سجل الفرعون المصري ثمانية أهداف حتى الآن، متساويا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد.

من جهته، هاجم الإيرلندي روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، محمد صلاح، بسبب ردة فعله بعد استبداله.

وقال كين، خلال تحليله للمباراة على شبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء”.

وأضاف: “تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس”.

وختم: “يمكنك أن تكون مستاء جيدا، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات”.

 

فيما عبر جيانفرانكو زولا، نجم إيطاليا وتشيلسي السابق، عن دهشته من تصرف محمد صلاح، قائلا: “كلوب أراد استبداله لتنشيط الفريق.. صلاح كان مؤثرا للغاية ونجح في صناعة هدف، وأتفهم غضبه ورغبته في القتال.. لكني اندهشت قليلا من ردة فعله”.

 

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