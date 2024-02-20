صلاح يستهدف ضم لوتون تاون لقائمة ضحاياه بالدوري الإنكليزي

لندن: قبل مباراته المرتقبة مع تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، يتطلع ليفربول، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه لوتون تاون الأربعاء في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنكليزي على ملعب (آنفيلد)، حيث قررت رابطة المسابقة إقامة المباراة مبكرا عن باقي لقاءات المرحلة لإتاحة الفرصة أمام الفريق الأحمر للاستعداد لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد المقبل.

في المقابل، تأجلت مباراة تشيلسي مع ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة ذاتها ببطولة الدوري، والتي كانت مقررة على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل الفريق الأزرق، إلى وقت لاحق.

ويسعى ليفربول، الذي يتواجد على القمة برصيد 57 نقطة، لحصد النقاط الثلاث من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب البطولة، التي فقد لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبعد تألقه خلال فوز ليفربول 4 / 1 على برينتفورد في المرحلة الماضية، من المتوقع أن تتم الاستعانة بالنجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية للفريق أمام لوتون تاون، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست بالقصيرة.

وكان صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بكوت ديفوار مؤخرا، ليغيب عن ليفربول في عدد من اللقاءات، قبل أن يعود في مواجهة برينتفورد يوم السبت الماضي.

وبعد 47 يوما من الغياب، عاد صلاح للعب أمام برينتفورد، حيث تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بدلا من زميله البرتغالي المصاب ديوغو جوتا.

وخلال الدقائق الـ46 التي لعبها في المباراة، لعب صلاح دور البطولة، بعدما صنع هدفا لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يحرز هدفا آخر، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا، خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

كما بات (الفرعون المصري) الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في البطولة هذا الموسم برصيد 24 هدفا، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، بخلاف أهدافه الـ15 التي أحرزها.

ورغم ذلك، ربما يقرر كلوب الإبقاء على قائد منتخب الفراعنة على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، على أن يتم الاستعانة به وفقا لمعطيات المباراة، خاصة في ظل رغبة المدرب في منحه وقتا أطول للاستعداد لمواجهة تشيلسي، التي يطمح خلالها الفريق للتتويج بأول ألقابه خلال الموسم الحالي.

وفي حال مشاركته في اللقاء، يبحث صلاح عن ضم لوتون تاون إلى قائمة ضحاياه في الملاعب الإنكليزية، بعدما عجز عن زيارة مرماه في لقاء الفريقين الوحيد الذي جرى بالدوري الإنكليزي.

وفي مسيرته بالدوري الإنكليزي، التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه محمد صلاح 31 ناديا حتى الآن، تمكن من زيارة شباك 27 فريقا منها، فيما أخفق في التسجيل في مرمى 4 فرق هم لوتون تاون وسندرلاند وسوانسي سيتي، وكذلك ليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، الذي رحل عنه مطلع عام 2015.

ويخشى ليفربول من مفاجآت لوتون تاون، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 20 نقطة، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة بعدما تسبب في إضاعة نقطتين ثمينتين في مسيرة رفاق محمد صلاح في مواجهة الفريقين الأولى بالمسابقة، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وخلال مبارياته الـ24 التي خاضها في البطولة حتى الآن، تغلب لوتون تاون على عدد من الأندية العريقة في المسابقة مثل إيفرتون وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى شيفيلد يونايتد وبرايتون.

ويأمل لوتون تاون في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ليفربول رغم صعوبة المهمة، لاسيما وأنه لم يحقق سوى فوزا وحيدا فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.

من جانبه، يتطلع أرسنال لمواصلة انتفاضته في المسابقة وتحقيق فوزه السادس على التوالي، حينما يستضيف نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل، على ملعب (الإمارات) في لندن.

ولم يعرف أرسنال، الذي يمتلك 55 نقطة، سوى لغة الانتصار منذ تعادله مع ليفربول وخسارته أمام ويستهام يونايتد وفولهام، حيث تغلب على كريستال بالاس ونوتينغهام فورست وليفربول وويستهام وبيرنلي.

وفي لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، أحرز لاعبو أرسنال 21 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق الملقب بـ(المدفعجية) هدفين فقط، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويرغب أرسنال في الثأر من خسارته صفر / 1 أمام نيوكاسل في مباراة الفريقين الأولى بالمسابقة هذا الموسم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما يسعى لاستعادة انتصاراته على فريق (الماكبايث) في لندن، بعدما تعادل معه 1 / 1 في آخر مباراة جرت بين الفريقين هناك في الموسم الماضي بالمسابقة.

من ناحيته، يسعى نيوكاسل، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة، للحفاظ على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، فمنذ تعرضه لأربعة هزائم متتالية، تغلب فريق المدرب إيديي هويي على أستون فيلا ونوتينغهام، فيما تعادل مع لوتون تاون وبورنموث في لقاءاته الأربعة الأخيرة.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد مضيفه بورنموث، يوم السبت المقبل أيضا، حيث يطمح الفريق السماوي لاقتناص نقاط اللقاء لتعزيز آماله في المنافسة على لقب البطولة، التي توج بها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويطمع مانشستر سيتي في مواصلة تفوقه الكاسح على بورنموث، بعدما تغلب عليه في جميع المواجهات الـ13 التي أقيمت بينهما في البطولة بنظامها الحديث، الذي بدأ في موسم 1992 / 1993، دون أن يمنح الفرصة لمنافسه أن يقتنص أي فوز أو حتى تعادل خلالها.

وكان آخر انتصارات فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على بورنموث فوزه 6 / 1 على الفريق الملقب بـ”حبات الكرز” في لقاء الفريقين بالدور الأول، على ملعب (الاتحاد).

وشهدت آخر 3 مواجهات بين الفريقين انتصارات ساحقة لمانشستر سيتي، الذي سجل نجومه 16 هدفا خلالها في مرمى بورنموث، الذي اكتفى لاعبوه بإحراز هدفين فقط.

ويطمح بورنموث، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لإنهاء سلسلة انتصارات مانشستر سيتي عليه.

ويعاني فريق المدرب الإسباني الشاب أندوني إيراولا من النتائج المهتزة في الفترة الماضية، بعدما حصل على 3 نقاط فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، حيث يعود آخر انتصار له في المسابقة إلى 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3 / صفر على ضيفه فولهام في المرحلة الـ19.

وبعيدا عن صراع المنافسة على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، فإن المنافسة مازالت ضارية بين أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، من أجل الحصول على المركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتواجد أستون فيلا في المركز الرابع حاليا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وبينما تأجلت مباراة توتنهام ومضيفه تشيلسي، يلتقي أستون فيلا مع ضيفه نوتينغهام فورست، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، يوم السبت القادم، الذي يشهد مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة، مع ضيفه فولهام، المتواجد في المركز الثاني عشر بـ29 نقطة.

وتشهد المرحلة عددا من المباريات الهامة الأخرى، حيث يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه بيرنلي يوم السبت أيضا، فيما يلعب برايتون مع ضيفه إيفرتون في نفس اليوم.

ويستضيف وولفرهامبتون فريق شيفيلد يونايتد، يوم الأحد المقبل، بينما يلاقي ويستهام يونايتد ضيفه برينتفورد في اليوم التالي.

(د ب أ)