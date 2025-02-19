صلاح يسجل مجددا وليفربول يتعادل مع أستون فيلا لكنه يبتعد بثماني نقاط عن أقرب مطارديه

برمنغهام (إنكلترا): احتاج ليفربول متصدر الدوري الإن;ليزي الممتاز لكرة القدم إلى هدف من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الثاني لضمان التعادل 2-2 مع أستون فيلا اليوم الأربعاء، وهو ما رفع الفارق إلى ثماني نقاط في صدارة المسابقة.

وبدأ ليفربول بقوة وتقدم بهدف محمد صلاح في الدقيقة 28، لكن فيلا قلب المباراة رأسا على عقب قبل نهاية الشوط الأول بهدفين عن طريق يوري تيليمانس وأولي واتكينز.

وسدد ديوجو جوتا في العارضة لصالح ليفربول في الشوط الثاني قبل أن يعادل ألكسندر أرنولد النتيجة بتسديدة غيرت اتجاهها.

وأهدر البديل داروين نونيز فرصة رائعة لاستعادة تقدم ليفربول وكاد أستون فيلا أن يسجل هدفا في الوقت بدل الضائع عندما سدد دونييل مالين كرة مرت جنب القائم.

ورغم أن هذه النتيجة لم تكن سيئة على الإطلاق لفريق أرنه سلوت، الذي لا يزال مسيطرا على السباق نحو اللقب، فإنها ستمنح أرسنال المطارد بعض الروح حيث أصبح لديه الآن مباراة إضافية.

(رويترز)