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صلاح يسجل هدفه الـ50 بدوري الأبطال ويقترب من معادلة رقم قياسي

11 - ديسمبر - 2024

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لندن: سجل محمد صلاح قائد منتخب مصر هدفه رقم 50 خلال 95 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا.

ومنح صلاح فريقه ليفربول فوزا مثيرا على ملعب جيرونا الإسباني بهدف سجله في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وجاءت أهداف محمد صلاح بواقع 44 هدفا مع ليفربول وخمسة أهداف بقميص بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي.

كما بات محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيلي ليدل (228 هدفا) صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول.

وينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 140 هدفا يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 129 هدفا.

(د ب أ)

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