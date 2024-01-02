صلاح يعلق على حظوظ ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي 

لندن: يعتقد المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أن فريقه يمكنه الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أدائه المذهل الذي قاد الفريق للفوز على نيوكاسل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن صلاح استعاد تألقه بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الشوط الثاني وصنع هدف ليقود فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورغن كلوب، للفوز في أول أيام العام الجديد 4 / 2 على نيوكاسل ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وكانت هذه هي آخر مباريات صلاح مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال صلاح لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنها نتيجة عظيمة بالنسبة لنا. المباراة كانت صعبة لغاية واستطعنا حصد ثلاث نقاط والآن نتصدر جدول الترتيب. يجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نفوز بكل المباريات”.

وبسؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قال: “نؤمن بذلك كثيرا. يجب أن نعمل بقوة وأن نعبر عن أنفسنا في الملعب. إذا استطعنا فعل هذا وعملنا بقوة فمن ثم يمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات”.

ولم يكن صلاح سعيدا بأنه سيرحل عن الفريق للانضمام للمنتخب المصري بعد إهداره ركلة جزاء، وقال: “فشلت في تسجيل ركلة الجزاء. لم أكن أرغب في الانضمام للمنتخب الوطني بهذا الأداء”.

وأضاف: “في أول ركلة جزاء كنت مشوشا لأن الحارس تحرك، ولكني سددت ركلة الجزاء الثانية كما أسددها في التدريبات”.

(د ب أ)