رياضة | تقارير رياضية

صلاح يقلب تأخر ليفربول أمام ساوثهامبتون ويقوده للتحليق في قمة الدوري الإنكليزي

24 - نوفمبر - 2024

محمد صلاح

حجم الخط
0

لندن: لعب النجم الدولي المصري محمد صلاح دور المنقذ لفريقه ليفربول، وقاده لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفين قاد بهما ليفربول لقلب تأخره 1 / 2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، لانتصار ثمين ومستحق 3 / 2، الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل آدم أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة الجزاء التي نفذها وتصدى لها الأيرلندي كايمهين كيليهر، حارس مرمى ليفربول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز البرتغالي ماتيوس فيرنانديز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 56، لكن محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 65، بلمسة سحرية من انفراد بالمرمى.

وواصل صلاح تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 31 نقطة في صدارة البطولة التي يحلم بالفوز بها بعد غياب 4 مواسم، متفوقا بفارق 8 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

توتنهام الإنكليزي يقيل مدربه الأسترالي بوستيكوجلو
منذ 3 ساعات
إصابة 47 شخصا جراء صدم سيارة محتفلين بفوز ليفربول في الدوري الإنكليزي
27 - مايو - 2025
محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للمرة الثانية
24 - مايو - 2025
5 فرق تتنافس على 3 مقاعد بدوري الأبطال في ختام الدوري الإنكليزي
24 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية