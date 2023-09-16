صلاح يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنكليزي بالفوز على ولفرهامبتون

ولفرهامبتون (إنجلترا): تألق محمد صلاح وصنع هدفين وساهم في هدف آخر خلال الشوط الثاني، ليقود ليفربول لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفرض ولفرهامبتون سيطرته على الشوط الأول وسط تواضع أداء ليفربول، وتقدم هوانغ هي-تشان بهدف مبكر بعد سبع دقائق بعدما توغل بيدرو نيتو بشكل رائع، وقبل أن يهدر صاحب الأرض عدة فرص جديدة.

ودخل ليفربول الشوط الثاني بشكل مختلف، وأرسل صلاح كرة عرضية حولها كودي جاكبو إلى هدف التعادل بالدقيقة 55.

وتلقى صلاح تمريرة من آندي روبرتسون، الذي ارتدى شارة القيادة في ظهوره رقم 200 بالدوري الممتاز، وأعاد إليه الكرة بتمريرة أرضية متقنة، ليحولها الظهير الأيسر إلى هدف التقدم في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى صلاح الكرة في الجانب الأيمن ومهدها إلى هارفي إيليوت الذي سدد كرة قوية اصطدمت في هوغو بوينو ودخلت الشباك.

وأصبح رصيد ليفربول 13 نقطة من خمس مباريات، وقفز إلى صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض أربع مباريات، وسيلعب ضد وست هام يونايتد اليوم أيضا. وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند ثلاث نقاط بالمركز 15.

(رويترز)