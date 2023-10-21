صلاح يقود ليفربول للفوز بثنئاية على إيفرتون 

لندن: سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت على ملعب أنفيلد بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانغ.

وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتقي فريق المدرب يورجن كلوب إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة بعد المباراة الافتتاحية للجولة بينما يحتل إيفرتون المركز 16.

ولعب إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 29 مباراة أمام ليفربول، بعشرة لاعبين بعد طرد يانغ في الدقيقة 37 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي ضد لويس دياز.

(رويترز)