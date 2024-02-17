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صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد في الدوري الإنكليزي

منذ ساعتين

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لندن: قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك اليستير ، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68 ، قبل أن يسجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد في الدقيقة 75، ثم أضاف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86 .

وأصبح الهدف الذي سجله صلاح هو الخامس عشر له في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لصلاح منذ إصابته في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الرابع عشر.

(د ب أ)



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