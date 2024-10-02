صلاح يسجل هدفا تاريخيا ويقود ليفربول للفوز على بولونيا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

لندن: واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح توهجه مع فريقه ليفربول الإنكليزي، بعدما قاده لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفا وصنع آخر، خلال فوز ليفربول الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه بولونيا الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (آنفيلد)، افتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التسجيل لليفربول في الدقيقة 11 من صناعة (الفرعون المصري)، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 75.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بدوري الأبطال إلى 45 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، ويصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة بالمسابقة القارية.

رفع صلاح رصيده التهديفي بدوري الأبطال إلى 45 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، ويصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة بالمسابقة القارية.

كما تقدم صلاح للمركز الرابع عشر بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، مبتعدا بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي الراحل إيزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إينزاجي، اللذين يتواجدان في المركز الـ13 بالقائمة.

وأحرز صلاح 42 هدفا في بالبطولة في 66 مباراة لعبها مع ليفربول، بالإضافة إلى هدفين من 6 لقاءات مع فريقه السابق بازل السويسري، وهدفا وحيدا من 7 لقاءات خاضها مع روما الإيطالي بدوري الأبطال.

ومنذ بداية الموسم الحالي، خاض الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول 9 مباريات مع الفريق الأحمر، وساهم في تسجيل 11 هدفا مع الفريق عقب إحرازه 6 أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز ليفربول 5 / 1 على ويستهام يونايتد ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، وكذلك في انتصار الفريق 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الخامس بجدول الترتيب، في حين تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز السابع والعشرين.

وكان ليفربول، الذي يمتلك 6 ألقاب في دوري الأبطال، افتتح مشواره في النسخة الحالية للبطولة بالفوز 3 / 1 على مضيفه ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدولي التي شهدت سقوط بولونيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

(د ب أ)