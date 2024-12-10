صلاح يقود ليفربول للفوز على جيرونا ويقربه من التأهل مباشرة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

مدريد: فاز فريق ليفربول اليوم الثلاثاء على مضيفه جيرونا بهدف دون رد في افتتاح منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد بعد عرقلة دوني فان دي بيك لاعب جيرونا للكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول.

ورفع النجم المصري رصيده إلى هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم، واحتفل أيضا بهدفه رقم 50 في المسابقة العريقة، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي الإنكليزي يحقق هذا المعدل.

وبات صلاح أيضا أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء في المسابقة القارية برصيد 6 أهداف متساويا مع ستيفن جيرارد.

كما ارتفعت مساهمة محمد صلاح إلى 28 هدفا في 22 مباراة بقميص فريقه في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في قمة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة، ليقترب بشدة من التأهل المباشر لدور الـ16، بينما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.

وبدأ الفريقان اللقاء بمحاولات هجومية خطيرة في أول ربع ساعة، وتألق حارسا المرمى بشكل لافت للغاية، حيث أنقذ باولو غازانيغا مرمى جيرونا فريقه من هدف مبكر بالتصدي لفرصة محققة أمام داروين نونيز بعد مرور سبع دقائق.

أما البرازيلي أليسون بيكر العائد لحراسة مرمى ليفربول لأول مرة بعد غياب أسابيع للإصابة، تألق أيضا بالتصدي لثلاث محاولات خطيرة للفريق الإسباني أمام الثنائي أليخاندرو فرانسيس وميغيل غوتيريز، ومنع انفرادا أمام برايان خيل.

وعاد غازانيغا للتألق مجددا بالتصدي لفرصة محققة أمام نونيز، بينما أبعد أليسون بيكر تسديدة ياسر أسبريلا من الزاوية اليمنى للمرمى بعدها سدد أرنوت دانغوما كرة خارج إطار المرمى لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

ومع مرور ثوان قليلة من انطلاق الشوط الثاني أنقذ أليسون بيكر فرصة جديدة لجيرونا، ورد جازانيجا بالتصدي لتسديدة من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون في الدقيقة 59.

وفض محمد صلاح الاشتباك بتسجيل هدف أول من ركلة جزاء.

وهدأ إيقاع اللقاء كثيرا بعد الهدف حيث ارتبك فريق جيرونا وهبطت معنويات لاعبيه، بينما بقى جازانيجا يقظا بالتصدي لركلة حرة سددها ترينت ألكسندر أرنولد في الزاوية اليمنى للمرمى.

ولم ينجح جيرونا في الخروج بنتيجة إيجابية ليسقط على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الثانية بعد السقوط بثلاثية أمام ريال مدريد في بطولة الدوري يوم السبت الماضي.

وبات الفريق الإسباني بحاجة لمعجزة وهدايا من المنافسين للحصول على مقعد مؤهل لملحق دور الـ16، حيث سيحل ضيفا على ميلان الإيطالي ثم يستقبل أرسنال الإنكليزي في الجولتين السابعة والثامنة خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

أما ليفربول سوف يستضيف ليل الفرنسي، وسيحل ضيفا على أيندهوفن الهولندي في الجولتين الأخيرتين.

(د ب أ)