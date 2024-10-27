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صلاح ينقذ ليفربول في التعادل 2-2 مع أرسنال في الدوري

27 - أكتوبر - 2024

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لندن: سجل محمد صلاح هدفا في الدقائق الأخيرة لينقذ ليفربول في التعادل 2-2 مع أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان بوكايو ساكا لاعب أرسنال قد افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية قبل أن يدرك فيرجيل فان دايك التعادل بعدها بتسع دقائق.

وأحرز ميكل ميرينو هدفه الأول مع أرسنال ليعيد فريقه إلى المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس قوية مستغلا ركلة حرة نفذها ديكلان رايس. واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

وتحسن أداء ليفربول في الشوط الثاني وسجل صلاح من مسافة قريبة في الدقيقة 81 ليمنح فريقه التعادل الذي يرفع رصيده إلى 22 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم أرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

(رويترز)

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