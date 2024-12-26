صلاح يواصل التسجيل ويقود ليفربول لإحكام قبضته على قمة الدوري الإنكليزي بثلاثية في ليستر

لندن: واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه ليفربول لقلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه ليستر سيتي، إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 3 / 1، مساء الخميس، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وعلى ملعب (آنفيلد)، بادر ليستر بالتسجيل مبكرا عن طريق الغاني المخضرم أندريه أيو في الدقيقة السادسة، لكن الهولندي كودي جاكبو منح التعادل لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49، فيما تكفل صلاح بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 82.

ورفع صلاح، الذي أحرز هدفين خلال فوز ليفربول 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده التهديفي إلى 16 هدفا بالبطولة، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة العريقة، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، ليغرد منفردا في قمة الترتيب، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب ليفربول، بحثا عن هدف مبكر يريح به أعصاب لاعبيه وجماهيره، حيث سنحت الفرصة الأولى للفريق الأحمر في الدقيقة الرابعة، حينما أرسل محمد صلاح تمريرة عرضية من الناحية اليسرى استقبلها كورتيس جونز بتسديدة مباشرة، تصدى لها البولندي جاكوب ستولارتشيك، حارس مرمى ليستر، بثبات.

وعلى عكس سير اللعب، ومن أول هجمة منظمة لليستر، افتتح غوردان أيو التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة للفريق الضيف.

وانطلق ستيفي مافيديدي بالكرة من الجبهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية أرضية لداخل منطقة الجزاء لأيو، الذي سيطر على الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأسرع ليفربول من إيقاعه من أجل إدراك التعادل سريعا، وتلقى داروين نونيز تمريرة عرضية من الطرف الأيسر في الدقيقة 11، ليسدد ضربة رأس، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وتعددت الركلات الركنية لليفربول، لكنها لم تسفر عن أي جديد، فيما سدد صلاح من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ذهبت لأحضان ستولارتشيك، أعقبها تسديدة من داخل المنطقة بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 23، مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وكاد أندرو روبرتسون أن يحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 25، حينما تسلم عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس، ارتدت من القائم الأيسر.

ولجأ لاعبو ليفربول لسلاح التسديد في ظل التكتل الدفاعي للاعبي ليستر، وسدد ترينت أليكسندر أرنولد من على حدود المنطقة في الدقيقة 40، ذهبت بعيدة عن المرمى.

ووقفت العارضة حائلا أمام تلقي ليستر هدف التعادل في الدقيقة 45، بعدما تصدت لتسديدة من داخل المنطقة من خلال صلاح، لكن سرعان ما تمكن كودي جاكبو من ترجمة سيطرة ليفربول على اللقاء، عقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول.

ومن هجمة منظمة من لاعبي ليفربول شهدت مجموعة من التمريرات المتتالية تسلم جاكبو الكرة من أليكسيس ماك أليستر، ليطلق تسديدة رائعة من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب ليفربول، حيث سدد نونيز من داخل المنطقة في الدقيقة 47، لكن الكرة علت العارضة، قبل أن يسجل كورتيس جونز الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 49.

ومن هجمة منظمة من لاعبي ليفربول أرسل ماك أليستر عرضية أرضية استقبلها كورتيس جونز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأحكم ليفربول قبضته على اللقاء، وأضاع نونيز فرصة تعزيز التقدم، بعدما سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 62، لكن حارس ليستر تصدى للكرة باقتدار.

وأحرز جاكبو هدفا آخر لليفربول في الدقيقة 68، غير أنه سرعان ما أُلغي بناء على إشارة من مساعد الحكم وهو ما تم تأكيده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو، التي أثبتت وقوع نونيز في مصيدة التسلل قبل تسجيل اللاعب الهولندي الهدف.

وحملت الدقيقة 82 فرحة أخرى لجماهير ليفربول، بعدما أحرز صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض، حيث تلقى تمريرة أمامية من جاكبو، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد بيسراه من داخل المنطقة، ويضعها زاحفة على يمين ستولارتشيك، الذي فشلت محاولاته في التصدي لها.

ومرت الدقائق الأخيرة هادئة من كلا الفريقين، بعد تأكد ليفربول من حصد النقاط الثلاث واستسلام لاعبي ليستر للخسارة، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

(د ب أ)