صلاح يواصل صناعة التاريخ مع ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة

لندن: واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح ممارسة هوايته في صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول.

وقاد صلاح ليفربول للصعود لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعدما أحرز هدفا وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه، خلال فوز الفريق الكاسح 6 / 1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي أمس الخميس، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وحجز ليفربول مقعده مع الثمانية الكبار في البطولة عن جدارة، بعدما سبق أن تغلب 5 / 1 على ملعب منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليفوز 11 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، فيما صنع أهدافا لكل من بوبي كلارك وكودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، ويثبت تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة.

ودخل قائد منتخب مصر تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه بعدما حقق رقما غير مسبوق، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الفريق العريق يحرز 20 هدفا على الأقل في جميع البطولات التي يشارك بها لسبعة مواسم متتالية، حسبما أفاد الحساب الرسمي للنادي على موقع إكس..

وخلال مسيرته مع ليفربول هذا الموسم بجميع البطولات، خاض الفرعون المصري 31 مباراة حتى الآن، أحرز خلالها 20 هدفا، بواقع 15 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز، و4 أهداف بالدوري الأوروبي، وهدفا وحيدا في كأس رابطة الأندية الإنكليزية، التي توج بها الفريق الأحمر مؤخرا.

ومنذ انضمامه لليفربول في منتصف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، ظل صلاح يداوم على هز شباك منافسيه، حيث أحرز 44 هدفا في موسمه الأول مع الفريق (2017 / 2018) بكل المسابقات، و27 هدفا في الموسم التالي، و23 هدفا في موسم 2019 / 2020.

وأحرز الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 31 هدفا في موسمي 2020 / 2021، و2021 / 2022، و30 هدفا في الموسم الماضي، ليصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 206 أهداف في 336 مباراة بمختلف المسابقات.

من ناحية أخرى، رفع صلاح عدد تمريراته الحاسمة مع ليفربول إلى 86 تمريرة حاسمة منذ أن وطأت قدماه ملعب آنفيلد، ليصبح رابع أفضل صانع للأهداف في تاريخ النادي، وفقا لحساب الفريق على إكس.

وقدم صلاح 13 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي مع ليفربول، بعدما صنع 9 أهداف في الدوري الإنكليزي، و4 أهداف في الدوري الأوروبي، ليساهم بذلك في 33 هدفا للفريق في 31 لقاء.

ويأتي تألق صلاح مع ليفربول قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مع مضيفه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب أولد ترافورد.

ويأمل صلاح في قيادة ليفربول لاجتياز عقبة الفريق اليونايتد في ظل سعي ناديه للتتويج بأربعة ألقاب هذا الموسم (الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا والدوري الأوروبي)، بالإضافة لكأس الرابطة التي حصل عليها الفريق عقب فوزه 1 / صفر على تشيلسي في المباراة النهائية الشهر الماضي على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري الإنكليزي، الساعي لاستعادة لقبه بعد غياب 3 مواسم، حيث يمتلك 64 نقطة حاليا، بفارق الأهداف فقط خلف أرسنال المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل 10 مراحل على نهاية المسابقة.

(د ب أ)