صلاح يوجه انتقادا مبطنا ليويفا بسبب الشهيد الفلسطيني العبيد- (تدوينة)

مدريد: وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنكليزي انتقادا مبطنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية والملقب بـ”بيليه فلسطين” والذي استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر يويفا أمس الجمعة بيانا نعى فيه العبيد، بعبارة ” نودع سليمان العبيد /بيليه فلسطين/ موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

ولم يذكر المنشور سبب وفاة العبيد، مما دفع محمد صلاح للمطالبة بالمزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موضحا “هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا؟”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ماركا” الإسباني أثار رد فعل مهاجم ليفربول آلاف ردود الفعل.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي إن سليمان العبيد استشهد في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وبدأ العبيد مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجل العبيد هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014. وخلال مسيرته، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

واستشهد العبيد يوم الأربعاء الماضي عن 41 عاما، وكان أبا لخمسة أبناء.

(وكالات)