صلاح يوجه رسالة لفيتوريا بعد رحيله عن منتخب مصر- (تغريدة)

القاهرة: وجه الجناح الدولي المصري محمد صلاح رسالة إلى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من تدريب منتخب (الفراعنة) مؤخرا.

ونشر قائد منتخب مصر صورة له مع فيتوريا على حسابه الخاص بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حيث علق عليها قائلا “شكرا لك على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل”.

Thanks for everything, coach. I wish you the best in the future. pic.twitter.com/Kj2hdTe2oL — Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2024

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أول أمس الأحد توجيه الشكر لفيتوريا، وإعفائه من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتولى فيتوريا 53/ عاما/ تدريب المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، في تموز/يوليو 2022، خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال، حيث قاد الفريق في 18 مباراة، حقق خلالها 12 فوزا و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

يذكر أن منتخب مصر عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مشواره في أمم أفريقيا 2023، حيث تعادل 2 / 2 مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مرحلة المجموعات، قبل أن يخسر 7 / 8 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، عقب تعادل المنتخبين 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

(د ب أ)





