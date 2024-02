صلاح يوجه رسالة لفيتوريا بعد رحيله عن منتخب مصر- (تغريدة)

القاهرة: وجه الجناح الدولي المصري محمد صلاح رسالة إلى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل من تدريب منتخب (الفراعنة) مؤخرا.

ونشر قائد منتخب مصر صورة له مع فيتوريا على حسابه الخاص بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حيث علق عليها قائلا “شكرا لك على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل”.

Thanks for everything, coach. I wish you the best in the future. pic.twitter.com/Kj2hdTe2oL

— Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2024