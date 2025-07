صمت الإعلام الأمريكي يثير التساؤلات وسط اعتقال وضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي للزعيم النقابي كريس سمولز

واشنطن- “القدس العربي”: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، السفينة “حنظلة”، التابعة لـ “ائتلاف أسطول الحرية”، والتي كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة محمّلة بإمدادات للفلسطينيين الذين يعانون من الجوع. واحتجز الجيش 21 ناشطًا كانوا يرفعون أيديهم في مشاهد صادمة تم توثيقها بصور وفيديوهات من قبل الائتلاف.

ومن بين المحتجزين كان كريس سمولز، المعروف بدوره القيادي الناجح في تأسيس اتحاد عمّالي في شركة أمازون بمدينة ستاتن آيلاند عام 2022. وقد دعاه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في العام نفسه إلى البيت الأبيض لمناقشة استراتيجيات تنظيم العمّال.

وكشفت التفاصيل، يوم الإثنين، أن سمولز لم يقتصر اعتقاله على الاحتجاز فقط، بل تعرّض أيضًا لضرب مبرح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

وأكد “ائتلاف أسطول الحرية” عبر حسابه على إنستغرام أن “مدافع حقوق الإنسان الأمريكي، كريستيان سمولز، تعرّض للاعتداء الجسدي من قبل سبعة جنود في زي رسمي عند وصوله إلى الحجز الإسرائيلي، حيث تم خنقه وركله على ساقيه، ما ترك آثار عنف واضحة على عنقه وظهره.”

رئيس اتحاد Teamsters الدولي، شون أوبراين، الذي يترأس الاتحاد الذي أصبح اتحاد أمازون العمّالي أحد فروعه، لم يصدر أي تصريح حتى الآن بشأن اعتقال سمولز، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

وعلى الرغم من أن سمولز كان محل تغطية إعلامية مكثفة في الولايات المتحدة خلال حملته الناجحة لتنظيم العمّال في أمازون، إلا أن أيًا من وسائل الإعلام الرئيسية لم تتناول اعتقاله العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام.

وبحسب ما ورد، في عام 2022، خصصت صحيفة نيويورك تايمز ملفًا خاصًا في قسم “ستايل” حول اختيارات سمولز في الأزياء، إلى جانب أكثر من عشرة مقالات تناولت جهود تنظيمه العمالية، لكنها لم تنشر أي شيء عن اعتقاله وضربه على يد الجيش الإسرائيلي. في المقابل، اقتصرت التغطية على بعض وسائل الإعلام اليسارية الصغيرة مثل Zeteo وThe Grio وJezebel.

وكتب ناثان كلمان-لامب، أستاذ في جامعة نيو برونزويك، على منصة “بلو سكاي”: “هذا منطقي تمامًا. شخصية عامة بارزة في الولايات المتحدة (منظم عمّال أمازون كريس سمولز) يُعتقل بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل ويتعرّض لعنف جسدي شديد أثناء إضرابه عن الطعام… ولم يعتبر أي من الإعلام الأمريكي هذا خبرًا.”

— Nathan Kalman-Lamb (@nkalamb.bsky.social) July 28, 2025 at 9:43 PM