صمت «البحر الميت»: متى «يتحزب» الأردني؟… خلل ما غامض يعتري مسيرة «التحديث السياسي»

عمان – «القدس العربي»: ثلاثة قادة لأحزاب أردنية وجهوا، بالتزامن مع ما سمي باجتماع خلوة البحر الميت، رسالتهم بجملة نقدية عمومية عنوانها “تقصير الحكومة في دعم مسار تحديث المنظومة السياسية”.

الأمناء العامون، خالد البكار وعبلة أبو علبة ونضال البطاينة، كان لهم رأي ملاحظ في ندوة نظمت من جهة إحدى مؤسسات بلدية العاصمة عمان بخصوص صنف من القصور التنفيذي الحكومي في التعاطي والاشتباك مع دعم خطط توسيع قاعدة التحزب في الشباب تحديداً. تلك كانت ملاحظة عابرة أو قد تكون كذلك بالتزامن مع لحظة احتفال الحكومة بمناسبة مرور عام على التحديث الاقتصادي، حيث اجتماع ضخم في البحر الميت ضم بعض الخبراء وغالبية الوزراء والمسؤولين مع العشرات من الموظفين وبحضور إعلامي مقصود.

يشارك كثيرون كلاً من البكار وأبو علبة وحتى البطاينة، الشعور بأن خللاً ما يعتري حتى الآن مسيرة مشروع التحديث السياسي الحزبي. لكن العنصر المقلق في المسألة بعد عدم الانتباه مبكراً لجزئية الحواضن الاجتماعية ودورها على حد تعبير الوزير السابق الدكتور محمد الحلايقة، هو أن هذا الخلل غير معرف بعد على الرغم من سلسلة مراجعات حصلت بتوجيه مرجعي خلف الستائر تحت عنوان إعادة تقييم المسار حزبياً وسياسياً بهدف التصويب والتحفيز.

يشعر الجميع بوجود خلل، لكن النظريات التي تهاجم الحكومة فقط وحدها لا تكفي لتفسير هذا الخلل، بدلالة أن الاستطلاع الأخير العالق في ذهن الجميع هو ذلك الذي يقول إن عدد الأردنيين المهتمين بالانضمام لمسيرة الأحزاب لا يزيد بعد على 1 %.

ذلك رقم بائس بالمعنى المهني والبحثي، لكنه ليس خطيراً وفقاً للتقدير الذي سمعته “القدس العربي” مباشرة من رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وأحد أكثر وأكبر المتحمسين للرؤية- وهو موسى المعايطة؛ لأن الأقلية فقط في المجتمعات الديمقراطية هي التي تتحرك بالفضاء الحزبي، ولأن دور برامج الأحزاب هو استقطاب الجمهور وليس التراكم العددي.

وجهة نظر المعايطة كانت مبكرة قبل نحو شهرين وهو يطلب من المراقبين عدم الوصول إلى استنتاجات متسرعة بسبب الأرقام، وانتظار الخطوة الأولى في التنظيم في الانتخابات المقبلة.

متى تفترض دوائر القرار وكيف سيتحزب الأردنيون بعد الآن؟

سؤال مطروح سياسياً الآن وبقوة. لكن الأكثر بؤساً ليس الرقم “1%” فقط، بل تقييم الباحث السياسي الإسلامي الدكتور رامي العياصرة، بأن العدد قد يقل أيضاً إثر تشريع قانون الجرائم الإلكترونية.

والبائس أيضاً بالمدلول السياسي هو أن خلوة ضخمة عقدت في البحر الميت للتحدث عن تحديث الاقتصاد والإدارة، بمعنى تطوير القطاع العام، وشارك فيها نحو 600 شخصية وفق الإفصاح الحكومي، دون أن يلاحظ أي من هؤلاء أسباب غياب الحور التحديثي السياسي تحديداً عن لقاء بهذا الحجم، واقتصار اللقاء على المسارين الاقتصادي والإداري.

لا أحد اشتكى أو اعترض من مؤتمري البحر الميت على غياب المسار السياسي بمناسبة عام على التحديث، ولا أحد في الحكومة لاحظ أن وثيقة تحديث المنظومة السياسية والحزبية كانت تستحق جلسة ولو واحدة في اجتماعات البحر الميت حتى من باب قياس الأثر على الواقعين الإداري والاقتصادي.

كانت تلك رسالة ضمنية من برنامج الحكومة تصادق دون قصد طبعاً على رواية الثلاثي أبو علبة والبكار والبطاينة، عن مؤشرات التقصير الحكومية.

لكن ما لفت الأنظار بالتوازي، هو أن أحداً لم يتطرق في البحر الميت إلى الملف الأسخن سياسياً وتأثيره وفقاً للوصف الأمريكي بالمناسبة، على الاقتصاد والاستثمار. والحديث هنا عن الدور السلبي لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد على إيقاعَي الاقتصاد والاستثمار. ويقدر الخبراء بأن الحكومة في البحر الميت على الأقل تزن الأمور بوزنها الحقيقي؛ فتراجع الحيز الحزبي والتحديث السياسي لا بواكي له في النخبة الرسمية، والملف أصلاً لا تهتم به النخبة البيروقراطية، والأولوية للاقتصاد ثم الإدارة، بصرف النظر عن دور العمل الحزبي في تغذية راجعة.

وتلك مفارقة ينتبه لها قارئون للمشهد، مثل الدكتور العياصرة وهو يبلغ “القدس العربي” ضمناً بأن مثل تلك المعطيات تعني بعض الدلالات.

ليس سراً أن الدلالة الأهم هنا قد تكون تلك التي تفترض ما قاله يوماً في ندوة عامة الوزير السابق محمد أبو رمان، وهو يشير إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية الجديد جعل مهمة المشاركة السياسية أصعب وتحديداً أمام القطاع الشاب. وليس سراً بالمقابل، أن ذلك القانون سيئ السمعة والصيت والذي خضع لكل مراحله الدستورية، حمل معه جزءاً لا يستهان به من مصداقية الخطط التنفيذية والحكومية في المسار السياسي والحزبي وليس الرؤية نفسها.

لذا، بدا لافتاً جداً للنظر أن الحكومة تستطيع الاحتفال والتحشيد تحت يافطة “عام على التحديث” على شواطئ البحر الميت دون أن تتردد، وهي تتجاهل ملف التحديث السياسي والحزبي.

كما يستطيع المؤتمرون التحدث بكل شيء يرتبط بكسب التأييد لمنجزات الحكومة واستعراضها باستثناء التأثير السلبي لقانون الجرائم الإلكترونية حتى ولو بالحد الأدنى على بيئة الحريات. منهجية واضحة الملامح ترصد الآن في سياق تخفيض مستوى التوقعات بشأن تعددية الحزبية حصراً. والطرف الوحيد تماماً الذي يتقدم بضمانات معاكسة هو مركز القرار المرجعي دون أن تفعل بقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة.