صمود غزة يفشل مخططات التهجير

قبل ثلاث سنوات زار الصحافي الفرنسي برنارد ليفي مدينة مصراتة الليبية كحمامة سلام، فتساءل الشعب الليبي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سبب هذه الزيارة المشبوهة، تبين بعدها بأن هذا الصحافي يعمل لجهات خارجية فهو يحاول أن يهندس اتفاقاً بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر زعيم المعارضة الليبية ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقد وصف بأنه عراب الربيع العربي لما له من دور في محاولة قلب الموازين بما يتلاءم ورغبة الغرب وإسرائيل على حد سواء. ما زال العالم العربي تربة خصبة للغرب وإسرائيل، لتقزيمه ومنع وحدة كاملة فيه، بل يتجاوز ذلك اليوم في غزة والضفة الغربية عبر تهجير السكان، وتوسيع خريطة دولة الاحتلال على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.

ولا تنفصل الخطوة التي اُتخذت بالأمس عن اليوم، إذ خرج رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير بمبادرة تخدم الكيان الصهيوني ودوره في التوسط بين سكان أهل غزة الراغب في الهجرة إلى دول أوروبية، وكأن هذا الدور عبارة عن مخطط بين بلير والاحتلال، فإسرائيل ما زالت حتى اللحظة تبحث عن مخرج لتهجير سكان غزة لدول أوروبية.

في بداية الحرب على غزة كانت وجهة التهجير الى سيناء في مصر المجاورة. ربما هذا التوجه لا يخدم الاحتلال، السبب هو اعتبار سيناء جزءا من أرض إسرائيل التوراتية كما جاء في الفكر الصهيوني، بالإضافة إلى إبعاد أي خطر يهدد حدود دولة الاحتلال فهي تريد التخلص من الغزيين بطريقة الاجتثاث المطلق حيث لا يكون هنالك وجود لهم في القطاع ولا حتى على تخوم قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي

ولا يشكل هذا التطور في الدعم الذي لم يتغير، وما شاهدناه عن دور بريطانيا في العدوان الإسرائيلي على غزة عندما حضر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك الى إسرائيل لتقديم التعازي بجانب تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي. وبالفعل تم إرسال طائرة تجسس للبحث عن الأنفاق في رمال غزة، وهذا يدلل على أن حماية الاحتلال واجب على بريطانيا حتى قيام الساعة. وقبل ذلك أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة على وعد بلفور الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية في الأراضي الفلسطينية، فهي ما زالت تتبجح في دورها في زرع إسرائيل في خاصرة العالم العربي. وثيقة كامبل بنرمان هي الأخرى خريطة الطريق لوعد بلفور التي نصت على “إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم، ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة.

الغرب برمته اليوم يبحث عن طرق لتثبيت دولة الاحتلال والحفاظ على قوة ردعها وعدم السماح بمسها، وهذا ما كفله الغرب لإسرائيل منذ تأسيسها، بأن تبقى إسرائيل تتمتع بقدرة على الردع وأن تكون قوة عسكرية متفوقة في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على دول الطوق في حالة من التناحر السياسي وحتى الاشتباك المسلح لكي يبقى الكيان متفوقا على جميع الصعد.

نهج خبيث

لقد نجحت بريطانيا في إيجاد مشاكل حدودية للدول العربية بعد الاستقلال، وهذا بدوره خلق معضلة عدم التوحد العرب. هذا النهج الخبيث الذي انتهجته بريطانيا لم يكن وليد اللحظة، بل هو استمرارية لحالة النزاع المستدام، ويقع ضمن سياسة تثبيت دولة الاحتلال إلى أجل غير مسمى، ورغم نفي توني بلير لدوره في ترحيل أهل غزة لدولة أوروبية وغيرها لكن الشمس لا تغطى بغربال، هذه سياسة بريطانيا التي تخطط بدهاء وخبث منذ وعد بلفور حتى يومنا هذا، وستبقى سياستها مكشوفة أمام الشعب الفلسطيني. فرغم ما يعانيه أهل غزة من القتل اليومي، بل كل لحظة، وتدمير بيوتهم والجوع والعطش وحرمانهم من الماء والدواء فهم ما زالوا متشبثين بأرضهم ذلك أن النكبة لن تصبح نكبتين.

واستنادا الى المنطق والعقل، وبعيدا عن لهيب العواطف، فإن اللجنة الدولية التي تتكون من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أخذت على عاتقها مهمة حل المشاكل العالقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهي المهمة التي فشلت فيها بسبب عوامل رئيسية من بينها غض الطرف عن تعنت الاحتلال، أثارت تساؤلات عديدة في ظل أجواء رمادية تسود المنطقة، فضبابية الموقف ما بعد الحرب في غزة أصبح تحديا مهما، فيما دور توني بلير يبقى في الهامش ما دام العدوان على غزة لم يحسم في ظل صمود أهلها على أرضهم. إنهم ثابتون على أرضهم على مسمع الجميع. هذا بدوره يبدد كل المبادرات التي تخرج من هنا وهناك، فقد سبقت مبادرة بلير مقترحات تحطمت كلها على صخرة صمود الغزيين. موجز القول لقد فشلت الاستراتيجية الإسرائيلية في إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها مما جعلها تبحث عن وسطاء لتحوّل طرح فكرة هجرة الغزيين من قسرية إلى طوعية وهذا ما فشلت فيه أيضا.

كاتب فلسطيني