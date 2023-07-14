صناعة السيارات الألمانية تطالب بتقديم تنازلات في المحادثات مع أمريكا الجنوبية

■ برلين – د ب أ: دعت صناعة السيارات الألمانية الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات في المفاوضات المقبلة للتجارة الحرة مع كل من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية.

وتأمل شركات صناعة السيارات الألمانية في أن يؤدي تقليل الرسوم على صادراتها إلى دول تكتل «ميركوسور» الاقتصادي لأمريكا الجنوبية الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي نتيجة اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مبيعاتها في أسواق التكتل. يأتي ذلك في حين تتعثر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و»ميركوسور» على مدى العقدين الماضيين.

وقالت هيلدغارد موللر، رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، أمس أنه «يجب تحقيق تقدم حاسم في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور والمكسيك».

وحذرت موللر من أن «ردود الأفعال الحرجة» من قادة «ميركوسور» على محاولات دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا أجل إضافة بنود تتعلق بحماية البيئة إلى اتفاقيات التجارة الحرة تُظهر أن «الاتحاد الأوروبي ربما يتجاوز الهدف هنا».

وأعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مؤخراً رفضه الحاد لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المناخ والاستدامة البيئية.

ومن المتوقع استئناف المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل.

وقالت موللر «لا يجب أن يتم تحميل اتفاقيات التجارة الحرة بموضوعات يمكن حلها على مستوى آخر، وإلا سنخسر شركاءنا… يجب تطبيق الاتفاق فى النهاية بعد 20 سنة « من بدء المفاوضات.