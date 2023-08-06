صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدير أصولاً تجاوزت 594 مليار دولار في 2022

■ دبي -رويترز: نشر «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي أمس الأحد تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المُدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022، ارتفاعاً من 1.98 تريليون ريال (528 ملياراً) عام 2021.

وقال الصندوق أنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية في المئة وأسس 25 شركة في 2022 مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في ذلك العام في قطاعات إستراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أن 23 في المئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 في المئة استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة. وأضاف أن 17 في المئة من أصوله تدار خارجياً بينما تتم إدارة 83 في المئة داخلياً. وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.

وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.

وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دَين.

وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في فبراير/شباط من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر/تشرين الأول جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.

وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من مجموعة مؤلفة من 25 مصرفاً تم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان قد حصل عليه في 2018.

وأعلن ولي العهد في فبراير/شباط من العام الماضي نقل أربعة في المئة من أسهم «أرامكو السعودية» العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى الصندوق.

وفي أبريل/نيسان، جرى تحويل أربعة في المئة أخرى من أسهم «أرامكو»، تقدر قيمتها أيضاً بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة «سنابل للاستثمار» المملوكة إلى «صندوق الاستثمارات العامة».

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).