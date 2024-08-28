«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يوقع اتفاقية تسهيلات إئتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار

الرياض – وكالات: قال «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولاً بقيمة 925 مليار دولار، أمس الأربعاء إنه وقع اتفاقية «تسهيلات إئتمانية دَوّارة» بقيمة 15 مليار دولار مع تحالف دولي يضم 23 مؤسسة مالية لتحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل إئتماني سابق بالقيمة ذاتها متفق عليه في عام 2021. وذكر بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة» أن التسهيلات ستكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.

و»التسهيل الدَوّار» هو قرض يمكن سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال فترة الإقراض.

وتضمن التسهيل السابق 17 بنكا فيما يشمل هذا التسهيل ست مؤسسات مالية جديدة. وجاء في البيان أيضاً أن التحالف يضم مؤسسات مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

وقال الصندوق في بيانه «يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الإئتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها». وأضاف «يعتبر الحصول على هذه التسهيلات الإئتمانية امتداداً لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية».

وتمثل القروض وأدوات الدَين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.

وكان الصندوق قد حصل على تصنيف «إيه+» مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، وتصنيف «إيه+»أيضاً من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن البنوك المشاركة في تسهيل عام 2021 هي بنك «بي.إن.بي باريبا» و»بانك أوف أمِريكا» و»بنك سيتي غروب» و»كريدي أغريكول» و»كريدي سويس» و»دويتشه بنك» و»بنك أبوظبي الأول» و»غولدمان ساكس» و»إتش.إس.بي.سي» وانتيسا سان باولو» و»جيه.بي مورغان» و»ميزوهو» و»مورغان ستانلي» و»ناتيكسيس» وشركة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية و»»سوسيتيه جنرال» و»ستاندرد تشارترد». وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن الإفصاح عن البنوك المشاركة في التسهيل الجديد.