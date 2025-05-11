صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من شركة إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية

أوسلو: قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، اليوم الأحد إنه باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتُعدّ هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس/ آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن تخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)