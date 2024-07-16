صندوق النقد: آثار سلبية للصراع والنفط على اقتصادات الشرق الأوسط

عواصم: قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط، تؤثر على معدلات النمو في المنطقة ككل خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الفصلي الصادر عن الصندوق اليوم، قال فيه إنه خفض تقديرات نمو الاقتصاد في المنطقة بمقدار 0.4 بالمئة مقارنة مع التقرير الصادر في أبريل/نيسان الماضي.

وتبلغ تقديرات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.4 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8 بالمئة في تقرير أبريل، ثم ينمو إلى 4 بالمئة في 2025.

وتأثرت اقتصادات المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وخلفت أكثر من 127 ألف شهيد وجريح وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وزاد الصندوق: “إلى جانب الصراعات، فإن خفض الإنتاج النفطي أثر على تقديرات النمو للبلدان المنتجة للخام؛ ففي السعودية تم خفض تنبؤات النمو لعام 2024 بمقدار 0.9 بالمئة لتستقر التقديرات عند 1.7 بالمئة”.

والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية يتجاوز 11 مليون برميل.

ويعكس تعديل نمو الاقتصاد السعودي هبوطا، تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025 بدلا من ديسمبر/ كانون الأول 2024.

(وكالات)