سياسة | عربي | فلسطين

صندوق النقد الدولي: الحرب بين إسرائيل وحماس “تدمر” الاقتصاد الفلسطيني

منذ ساعتين

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دبي: أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي الأحد، أن الحرب بين إسرائيل وحماس دمرت اقتصاد كل من قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية المحتلة، مضيفة أن “السلام الدائم” وحده سيحسن التوقعات.

وقالت كريستالينا جورجييفا امام القمة العالمية للحكومات في دبي إن “الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع”.

وتابعت: “فقط السلام الدائم والحل السياسي سيغيرانها بشكل جذري… من الناحية الاقتصادية، كان تأثير الصراع مدمرا”.

وبحسب جورجييفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80 في المئة في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22 بالمئة.

(أ ف ب)

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