صندوق النقد الدولي: النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب

الجزائر: قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.
وأفاد الصندوق أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023.
وأضاف في بيان، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمئة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.
وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.
(رويترز)
وكل كل هذه المشاكل ستحل ان شاء الله ان بقيت الارادة السياسية على هذا النهج ولكن لابد من الوقت
محاربة الفساد كان لها باع كبير في تحسين النشاط الإقتصادي و عقلنة صرف المال العام
الجزائر بخير والحمد لله منذ قدوم السيد الرئيس تبون…والقادم احسن انشاء الله.
اتركوه يعمل وساندوه ولا تأججوا وتخلقوا مشاكل من العدم ….الحمد لله على نعمة الجزائر.
ما هي مبررات الصندوق الدولي في نشر هذه الدعاية المجانية او المدفوعة الاجر علما ان الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية لعهدة ثانية تناقض تماما مطالب الشعب الجزائري باصلاحات عميقة لاجهزة الدولة ومؤسساتها ان مؤسسات دولية وجهات اجنبية