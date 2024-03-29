اقتصاد | أخبار

صندوق النقد الدولي: النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب

29 - مارس - 2024

حجم الخط
16

الجزائر: قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مصدرا للقلق.

وأفاد الصندوق أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023.

وأضاف في بيان، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4.2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمئة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.

وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد الوحيد:
    مارس 30, 2024 الساعة 8:37 ص

    وكل كل هذه المشاكل ستحل ان شاء الله ان بقيت الارادة السياسية على هذا النهج ولكن لابد من الوقت

    رد
  2. يقول Abd:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:52 ص

    محاربة الفساد كان لها باع كبير في تحسين النشاط الإقتصادي و عقلنة صرف المال العام

    رد
  3. يقول Djamel:
    أبريل 4, 2024 الساعة 11:52 م

    الجزائر بخير والحمد لله منذ قدوم السيد الرئيس تبون…والقادم احسن انشاء الله.
    اتركوه يعمل وساندوه ولا تأججوا وتخلقوا مشاكل من العدم ….الحمد لله على نعمة الجزائر.

    رد
  4. يقول خالد الاطرش:
    أبريل 5, 2024 الساعة 12:11 ص

    ما هي مبررات الصندوق الدولي في نشر هذه الدعاية المجانية او المدفوعة الاجر علما ان الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية لعهدة ثانية تناقض تماما مطالب الشعب الجزائري باصلاحات عميقة لاجهزة الدولة ومؤسساتها ان مؤسسات دولية وجهات اجنبية

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

عفو رئاسي في الجزائر يستثني المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب والتآمر على الدولة- (بيان)
4 - يوليو - 2024
تبون: نعم لقد انتصرت الجزائر
4 - يوليو - 2024
بايدن مراسلاً تبون: الريادة الإقليمية للجزائر لعبت دوراً حاسماً
4 - يوليو - 2024
حزن في الجزائر بعد وفاة أربعة أئمة بحادث مروري.. وضحايا الطرقات في ارتفاع- (تدوينات)
4 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية