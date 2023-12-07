صندوق النقد يتوقع أن تتسبب حرب غزة بـ”ركود حاد” للاقتصاد الفلسطيني

واشنطن- الولايات المتحدة: توقّع صندوق النقد الدولي الخميس أن تتسبب الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة بـ”ركود حاد” للاقتصاد الفلسطيني.

وقالت جولي كوزاك مديرة الاتصالات في صندوق النقد للصحافيين “نتوقع أن يتسبب النزاع بركود حاد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث كان من المتوقع حتى قبل اندلاع النزاع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط”.

وأضافت أنه في حين أن اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستكون الأكثر تضررا، إلا أن “التأثير النهائي يعتمد على طول أمد الصراع وشدته”.

ودخلت الحرب الأشد دموية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس شهرها الثالث منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر على اسرائيل التي أدت إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول، وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحولت مساحات واسعة من القطاع المحاصر إلى ركام وأبنية مدمّرة، بينما تجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين عتبة 17100 شخص تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمئة منهم، بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنه سيراجع توقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الحرب التي حذّر من أنه ستكون لها عواقب واسعة النطاق على “الشعوب والاقتصادات” في المنطقة.

(وكالات)