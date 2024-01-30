صندوق النقد يرجح «هبوطاً ناعماً» للاقتصاد العالمي ويرفع توقعاته للنمو

■ جوهانسبرغ/واشنطن – رويترز: رفع «صندوق النقد الدولي» أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، وحدَّث توقعاته لاقتصادات الولايات المتحدة والصين، كما رجَّح تباطؤ التضخم بمعدل أسرع من المتوقع.

وقال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المُحَدَّث أظهر «هبوطاً ناعماً» يلوح في الأفق، لكن النمو الإجمالي والتجارة العالمية لا يزالان أقل من المتوسط التاريخي.

وقال غورينشا للصحافيين في جوهانسبرغ «يواصل الاقتصاد العالمي إظهار متانة ملحوظة مع تراجع التضخم على نحو مطرد وصمود النمو. وتزايدت فرصة الهبوط الناعم»، مضيفاَ «نحن بعيدون جداً عن سيناريو الركود العالمي».

غير أنه حذر من أن النمو لا يزال بطيئاً وأن المخاطر قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والهجمات في البحر الأحمر.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن تحسن التوقعات جاء مدعوما ًبقوة الإنفاق الخاص والعام رغم معطيات التشديد النقدي (أسعار الفائدة المرتفعة)، فضلاً عن زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة وإصلاح سلاسل التوريد وتراجع أسعار الطاقة والسلع.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 3.1 في المئة في 2024، بزيادة 0.2 في المئة عن توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول، فيما أبقى على معدل النمو المتوقع في 2025 دون تغيير عند 3.2 في المئة. وكان المتوسط التاريخي للنمو العالمي خلال الفترة 2000-2019 نحو 3.8 في المئة.

وأبقى الصندوق على توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول بشأن التضخم عند 5.8 في المئة خلال 2024، بينما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 4.4 في المئة من 4.6 في المئة في التوقعات السابقة. وتوقع الصندوق في تقريره المعدل انخفاض أسعار النفط 2.3 في المئة في 2024 من 0.7 في المئة في توقعات أكتوبر/تشرين الأول. كما توقع تراجعاً إضافياً بنحو 4.8 في المئة خلال العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، عدل الصندوق توقعاته المُحدَّثة لنمو اقتصاد البلاد إلى 2.1 في المئة في عام 2024 مقابل 1.5 في المئة في التوقعات السابقة. إضافة إلى نمو بنحو 1.7 في المئة في 2025.

وفي الصين، توقع التقرير نمو اقتصاد البلاد 4.6 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 4.2 في المئة في التوقعات السابقة. ونموا بنحو 4.1 في العام المقبل.

وتوقع غورينشا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً في النصف الثاني من 2024.