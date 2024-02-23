صندوق النقد يشير لتقدم في المحادثات مع مصر وسط ضغوط حرب غزة

واشنطن: قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحافي اعتيادي إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن “السلطات عبرت عن التزام قوي” بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وردا على سؤال حول تأثير التحديات التي يفرضها الدخول المتوقع للاجئين من غزة إلى مصر على المحادثات، قالت كوزاك “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة للغاية لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.

وأوضح صندوق النقد في وقت لاحق في بيان له أن حزمة السياسات الشاملة “ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي” في مصر.

وقلص صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.9 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة.

وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب على الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، مما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.

تشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير شباط انخفضت 55 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75 بالمئة.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن “مئات الملايين من الدولارات” شهريا بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

(رويترز)