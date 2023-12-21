صندوق النقد يقر برنامج إصلاح اقتصادي مع موريتانيا ويدعمها بتسهيلات

نواكشوط- “القدس العربي”:

أعلن البنك المركزي الموريتاني الخميس “أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مراجعاته الأولى لشراكته الاقتصادية والمالية مع الحكومة الموريتانية الداخلة في إطار آلية الائتمان الموسعة وتسهيل الائتمان الموسع، ووافق على إبرام اتفاقين جديدين موجهين لدعم الاقتصاد الموريتاني”.

وسيتيح الاتفاق الأول الداخل ضمن آلية تسهيل الصندوق الممدد، وفي إطار آلية التسهيل الائتماني الممدد، للسلطات الموريتانية سحب 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,52 مليون دولار أمريكي).

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كذلك على عقد اتفاق آخر مع موريتانيا بمبلغ 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار أمريكي)، موجه لتعزيز مواجهتها للصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقوية أنظف.

وأكد صندوق النقد الدولي “أن مراجعاته لشراكته مع موريتانيا أسفرت عن برنامج للإصلاح الاقتصادي مدعوم بالاتفاقين المذكورين الداخلين ضمن التسهيل الائتماني الممدد، وتسهيل الصندوق الممدد”.

ويهدف وفقا للصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لموريتانيا، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر”.

وحدد صندوق النقد الدولي مجموعة من تدابير الإصلاح سيتم صرف المبالغ المحددة في الاتفاقيات على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذها.

وتشمل هذه الإصلاحات إدراج قضايا المناخ في الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه.

ومع إشادة صندوق النقد الدولي بالنمو الاقتصادي الذي حققته موريتانيا لعام 2023، وبسياساتها المتعلقة بدعم المانحين، وبعودة أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى طبيعتها، وبتراجع التضخم، وتقلص عجز الحساب الجاري، فقد أكد الصندوق “أن آفاق موريتانيا الاقتصادية ما تزال محفوفة بعدم اليقين”.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4,8% في عام 2023 مقابل 6,4% في عام 2022، بينما يُتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ليبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022.