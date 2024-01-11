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صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى 4 سنوات

11 - يناير - 2024

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واشنطن:  قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الأربعاء على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي للأردن، ليحل محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في مارس/ آذار 2024.

وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

(رويترز)

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  1. يقول Basem:
    يناير 11, 2024 الساعة 5:34 ص

    رشوة
    الان بعد سبعة اكتوبر.
    رشوة.

    رد
  2. يقول إبن آكسيل:
    يناير 11, 2024 الساعة 8:23 ص

    هههها ……طبع تحصل على قرض لا تطبع لا تحصل على شيء …. هههها….. تحيا تونس رئيسا و شعبا …..و التاريخ يسجل …..

    رد

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