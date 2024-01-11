صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى 4 سنوات

واشنطن: قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الأربعاء على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي للأردن، ليحل محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في مارس/ آذار 2024.

وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

(رويترز)