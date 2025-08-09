سياسة | عربي | فلسطين

صندوق مساعدات جوية يقتل طفلا ويصيب آخرين في غزة- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

فلسطينيون يحاولون إنقاذ الطفل مهند عيد بعد سقوط صندوق مساعدات عليه مباشرة، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 9 أغسطس 2025

حجم الخط
0

“القدس العربي”: استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون، السبت، جراء سقوط صناديق مساعدات أُلقيت عبر إنزال جوي في منطقة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في رابع حادثة من نوعها خلال أيام.

وأفاد مصدر طبي بأن الطفل مهند عيد (14 عاما) فارق الحياة بعد أن سقط عليه أحد صناديق المساعدات في منطقة “تلة النويري”، ونُقل جثمانه إلى “مستشفى العودة”، بينما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، دون تحديد حصيلتهم.

وتعد هذه الحادثة الرابعة منذ بدء عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، والتي تنفذها عدة دول وسط مجاعة يفرضها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية بدعوى عدم جدواها مقارنة بالنقل البري، فضلا عن تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات.

وفجر السبت، توفي الشاب آدم الشرباصي متأثرا بإصابته جراء سقوط صندوق عليه، الجمعة، بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد الممرض عدي ناهض القرعان (33 عاما)، الإثنين الماضي، إثر سقوط صندوق مساعدات على خيمته في الزوايدة وسط القطاع، فيما لقي الطفل سعيد كمال أبو يونس (11 عاما) مصرعه، الأربعاء، في خان يونس جنوب القطاع بالسبب نفسه.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خوفا من اتهامها بالتضليل ومعاداة السامية: “الغارديان” تبرر نشرها صورة الطفل الفلسطيني محمد المعتوق
6 - أغسطس - 2025
اليونيسف: أطفال غزة يموتون بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية
5 - أغسطس - 2025
“غيلان باريه”.. مرض خطير يهاجم أطفال غزة ويتسبب في وفيات
4 - أغسطس - 2025
صحة غزة تنشر أسماء 60 ألفا و199 شهيدا.. وتعلن ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 180 بينهم 93 طفلا- (تدوينة)
4 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية