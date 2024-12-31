صندوق ميسي العقاري يبدأ تداوله في إسبانيا بقيمة سوقية تبلغ 223 مليون يورو

مدريد: أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي صندوقا استثماريا عقاريا في السوق الإسبانية بسعر 57.4 يورو للسهم مما يصل بقيمة الصندوق السوقية إلى 223 مليون يورو (232.12 مليون دولار).

وتولى ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي والمهاجم السابق لبرشلونة، رئاسة مجلس إدارة شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي في الوثائق التي نشرتها “بورتفوليو ستوك إكستشينج” (بورصة المحافظ الاستثمارية)، وهي سوق بديلة أوروبية تحت إشراف بنك إسبانيا (البنك المركزي الإسباني).

وبحسب الوثائق، فإن شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي تمتلك سبعة فنادق في إسبانيا وأندورا وثلاثة مساحات مكتبية وخمس شقق بالإضافة إلى شقق في لندن وباريس.

ووفقا للسجلات التي نشرتها “بورتفوليو ستوك إكستشينج”، فإن الشركة تأسست عام 2013، وسجلت خسارة قدرها 1.7 مليون يورو عام 2023.

ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب حول ظهورها الأول في سوق الأوراق المالية أمس الإثنين.

وتوجد أغلب استثمارات الشركة في إقليم كتالونيا الإسباني، حيث انتقل ميسي (37 عاما) للحياة هناك عام 2000 وعمره 13 عاما للانضمام إلى فرق الشباب في برشلونة.

وعاش ميسي هناك حتى عام 2021 عندما غادر برشلونة بشكل مفاجئ للانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد أن قال النادي الكتالوني المثقل بالديون إنه لا يستطيع تحمل تكاليف إبقائه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات منذ فترة طويلة إنه يخطط للعودة للحياة في برشلونة مع زوجته وأطفاله الثلاثة بعد اعتزاله.

وتشغل أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. أما الأعضاء الآخرين في المجلس هم ألفونسو نيبوت الذي يدير مكتب عائلة ميسي ورامون أديل، الذي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة ناتورجي للطاقة الإسبانية.

(رويترز)