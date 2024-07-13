صنعاء.. يمنيون ينددون بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في “جرائم الإبادة” بغزة

صنعاء: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، وقفتان احتجاجيتان تنديدا بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” من بقطاع غزة.

وبحسب وكالة “سبأ” للأنباء التابعة لجماعة “الحوثي”، شاركت قيادات وكوادر ومنتسبي جامعة آزال للتنمية البشرية (أهلية) بصنعاء في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون “لافتات منددة بإمعان الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية”.

كما نظم قطاع النظافة والنقابة العامة لعمال البلديات، في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقفة احتجاجية نصرة لغزة.

وأكد بيان تُلي على هامش الوقفة “الثبات على الموقف المناصر للشعب الفلسطيني ورفده بالرجال ومساندته بكل الوسائل”.

وأشاد أيضا “بدور بعض الدول العربية ودول العالم المساندة للقضية الفلسطينية، من خلال تنظيم المسيرات والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية”، بحسب الوكالة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)