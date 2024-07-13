صنعاء.. يمنيون ينددون بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في “جرائم الإبادة” بغزة

صنعاء: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، وقفتان احتجاجيتان تنديدا بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” من بقطاع غزة.
وبحسب وكالة “سبأ” للأنباء التابعة لجماعة “الحوثي”، شاركت قيادات وكوادر ومنتسبي جامعة آزال للتنمية البشرية (أهلية) بصنعاء في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
ورفع المحتجون “لافتات منددة بإمعان الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية”.
كما نظم قطاع النظافة والنقابة العامة لعمال البلديات، في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقفة احتجاجية نصرة لغزة.
وأكد بيان تُلي على هامش الوقفة “الثبات على الموقف المناصر للشعب الفلسطيني ورفده بالرجال ومساندته بكل الوسائل”.
وأشاد أيضا “بدور بعض الدول العربية ودول العالم المساندة للقضية الفلسطينية، من خلال تنظيم المسيرات والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية”، بحسب الوكالة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
(وكالات)
العار والبوار لأمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق العاجزون عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يتعاملون مع الوحش الأمريكي وكأن شيئا لا يحدث على أرض فلسطين وغزة العزة من عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة عليكم اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸😎👋🚀🐒🚀🐒🚀
حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀