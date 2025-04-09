صن داونز يفرض التعادل على الترجي التونسي ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

تونس: فرض فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التعادل السلبي على مضيفه الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ولم يستغل الترجي عاملي الأرض والجمهور في مدرجات ملعب حمادي العقربي في رادس، لتعويض خسارته ذهابا بنتيجة صفر / 1 في بريتوريا.

رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، أضاع الترجي فرصة ثمينة للتقدم بهدف مبكر في أول ربع ساعة برأسية محمد أمين توجاي، أبعدها رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وفي الدقيقة 44، حرمت العارضة مارسيلو أليندي لاعب وسط صن داونز من هز الشباك.

وواصل الترجي ضغطه في الشوط الثاني، وسجل لاعبه البديل أشرف الجبري هدفا في الدقيقة 63 لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

ووصل إجمالي محاولات الترجي الهجومية تسع محاولات، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

وحافظ صن داونز على نظافة شباكه ليتأهل للدور قبل النهائي ويضرب موعدا مع الأهلي المصري حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 مرة.

(د ب أ)