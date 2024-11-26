صهر ترامب يكشف عن أول تحرك بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

لندن- “القدس العربي”: نقل موقع “سي أن أن” عن صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جاريد كوشنر، تعبيره وزوجته إيفانكا عن حزنهما على مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، متعهداً بالتبرع بمليون دولار أمريكي لحركة “حباد” في الإمارات، والعمل على “دعم المجتمع اليهودي في أبوظبي ودبي”.

كتب كوشنر على صفحته على منصة “إكس”: “أشعر أنا وإيفانكا بالحزن لفقد الحاخام كوغان، الذي قُتل بهدف وقف مد الجسور التاريخية التي كان يبنيها بين اليهود والمسلمين في الإمارات العربية المتحدة. كان نجاح عمله، بالشراكة مع الرؤية الجريئة والإيجابية للحكومة الإماراتية، بمثابة ضوء ساطع في العالم ومضاد قوي لتاريخ الانقسام”.

وأضاف: “قبل الحرب العالمية الثانية، كان اليهود والمسلمون يعيشون معًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في وئام، لعدة قرون، ويحتفلون بقيمهم المشتركة”.

Ivanka and I are saddened by the loss of Rabbi Kogan, who was senselessly murdered to stop the historic bridges he was building between Jews and Muslims in the UAE. The success of his work, in partnership with the bold and positive vision of the Emirati government, has been a… — Jared Kushner (@jaredkushner) November 25, 2024

وتابع صهر ترامب: “سوف نتبرع، أنا وإيفانكا، بمليون دولار إلى حركة حباد في الإمارات، وسنضاعف جهودنا للعمل مع الجالية اليهودية وقيادة البلاد لبناء مجتمع يهودي مرن وحيوي في أبوظبي ودبي. ونرحب بانضمام الآخرين إلينا في هذا الجهد”.

وأضاف كوشنر: “إن اتخاذ إسرائيل والشعب اليهودي ككبش فداء مستمر لا يفيد أحداً، باستثناء القادة غير الأكفاء الذين يستخدمون الكراهية لصرف الانتباه عن عيوبهم. لقد حان الوقت لكي يوجه العالم طاقته الجماعية للارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا المشتركة“.

وقال كوشنر: “لكل من يرغب في تفاقم هذه الانقسامات التاريخية، فليعلموا أن جهودكم لن تؤدي إلا إلى تعزيز تصميم المجتمع اليهودي على المساهمة في المجتمعات التي تحترمنا وترحب بنا”.

وخلص إلى القول: “لقد أظهر التاريخ أن أولئك الذين يحتضنون الشعب اليهودي يستفيدون، وأولئك الذين يضطهدون الشعب اليهودي يواجهون في النهاية هزيمة ساحقة”.

(وكالات)