صهر ترامب يكشف عن أول تحرك بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

لندن- “القدس العربي”: نقل موقع “سي أن أن” عن صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جاريد كوشنر، تعبيره وزوجته إيفانكا عن حزنهما على مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، متعهداً بالتبرع بمليون دولار أمريكي لحركة “حباد” في الإمارات، والعمل على “دعم المجتمع اليهودي في أبوظبي ودبي”.

كتب كوشنر على صفحته على منصة “إكس”: “أشعر أنا وإيفانكا بالحزن لفقد الحاخام كوغان، الذي قُتل بهدف وقف مد الجسور التاريخية التي كان يبنيها بين اليهود والمسلمين في الإمارات العربية المتحدة. كان نجاح عمله، بالشراكة مع الرؤية الجريئة والإيجابية للحكومة الإماراتية، بمثابة ضوء ساطع في العالم ومضاد قوي لتاريخ الانقسام”.

وأضاف: “قبل الحرب العالمية الثانية، كان اليهود والمسلمون يعيشون معًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في وئام، لعدة قرون، ويحتفلون بقيمهم المشتركة”.

Ivanka and I are saddened by the loss of Rabbi Kogan, who was senselessly murdered to stop the historic bridges he was building between Jews and Muslims in the UAE. The success of his work, in partnership with the bold and positive vision of the Emirati government, has been a…

— Jared Kushner (@jaredkushner) November 25, 2024