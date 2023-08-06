صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق: استهدف قصف إسرائيلي بعد منتصف ليل الأحد الاثنين مواقع في محيط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري.

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق”، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره.

وفي 19 تموز/يوليو، قُتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة لجيش النظام السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

(أ ف ب)

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