صواريخ “القبة الحديدية” استبقت عبد اللهيان.. وحزب الله سيتحرّك ضد إسرائيل “متى يحين الوقت”

بيروت-“القدس العربي”:

على وقع صواريخ “القبة الحديدية” التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم السابع فوق منطقة الناقورة والمنطقة المحيطة، بدأت زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى بيروت قبيل منتصف ليل الخميس لتأكيد “دعم الجمهورية الاسلامية الإيرانية السياسي والدولي والاعلامي للمقاومة الفلسطينية” كما أعلن من المطار.

واستبقت قوات الاحتلال زيارة عبد اللهيان والتظاهرات المتضامنة مع غزة والشعب الفلسطيني بتحليق طائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة، فيما تحدثت أنباء عن اختراق طائرة بدون طيار أجواء فلسطين المحتلة وعادت إلى لبنان من دون اصابتها. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن “إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالاً باتجاه هدف تم رصده في الجو”.

ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، كما وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا منعاً لدخول أي شخص غير لبناني إلى المنطقة، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنباً لأي إشكال. وبعدما تم التداول بفيديو يظهر مئات الأشخاص وهم يحاولون تسلق السياج الحدودي الفاصل على الحدود، تبيّن انه قديم ويعود إلى عام 2021.

وكانت قرى القطاع الغربي المحاذية للخط الأزرق عاشت ليلاً حذراً متوتراً تخلله إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وانعدمت حركة المرور باستثناء دوريات قوات “اليونيفيل”.

عبد اللهيان

بالموازاة، بدأ وزير الخارجية الايرانية زيارته العاصمة اللبنانية والتقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وكان عرض بحسب بيان للحزب “للأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصاً بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها في حق أهل غزة جميعًا وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية. وقد تم تقويم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة”.

وزار عبد اللهيان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجرى البحث في التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة. وفي خلال اللقاء، اكد رئيس الحكومة “ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان”. بدوره، حذّر الوزير الايراني “من امتداد الاحداث الجارية في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع”، وأكد “أن ما قامت به حركة حماس كان رداً على سياسة نتنياهو وجرائم اسرائيل”، وقال “المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الاوضاع”.

بعدها، انتقل عبد اللهيان إلى وزارة الخارجية حيث التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأعلن أن “ما نشهده اليوم في غزة هو جرائم حرب يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأطفال والنساء الفلسطينيين”، وتحدث عن “اتفاق بين لبنان وإيران حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”، لافتاً إلى أن “إيران دعت وأبدت استعدادها لاجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في طهران”.

اما وزير الخارجية اللبناني فقال “نحن اليوم متضامنون مع اشقائنا الفلسطينيين وندين الاعمال الاجرامية التي تقترفها اسرائيل في حقهم. كما ندعو إلى فك الحصار وإيصال فوري للمساعدات والغذاء والماء والادوية والكهرباء إلى غزة”، وأكد “أن العقاب الجماعي وتجويع مليوني فلسطيني وتهجيرهم لن يحقق الامن ولا السلام لا لاسرائيل ولا لأي طرف في المنطقة”. وأعلن أن “لبنان لم يكن يوماً يرغب بالحرب ويسعى إليها، ونحذر بشدة من ان استمرار التصعيد، واجتياح غزة سيُشعل المنطقة بأسرها ويُهدد السلم والامن الاقليميين والمصالح الدولية. لذلك ندعو عقلاء العالم للضغط على اسرائيل لوقف آلة الحرب العبثية والعودة إلى المسار الدبلوماسي وإعطاء الحقوق المشروعة للفلسطينيين”. وختم “يجب ان يفهم المجتمع الدولي انه لن يكون هناك استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني”.

تظاهرات تعم المناطق

وقد شهدت بيروت ومعظم المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وطرابلس اعتصامات ومسيرات متضامنة مع غزة تنديداً بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع. وبعد صلاة الجمعة تجمّع المئات في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، رافعين الاعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المؤيدة لغزة ولشعبها. وسُجّلت تحركات مماثلة في الطريق الجديدة والبربير تبعتها مسيرات لعشرات الدراجات النارية جابت شوارعها رافعة الاعلام الفلسطينية ووصلت إلى مقر “الاسكوا” في وسط العاصمة.

وفي خلال تظاهرة في الضاحية الجنوبية، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “جهوزية حزب الله متى يحين وقت أي عمل للتحرك ضد إسرائيل دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة”. وقال “حزب الله يعرف واجباته تمامًا ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة”، لافتاً إلى “أننا كحزب الله نساهم في المواجهة وسنواجه فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، ونتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة، ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به، ولن تؤثر الاتصالات التي جرت في الكواليس من أطراف دولية لضمان عدم تدخلنا في المعركة”.

واضاف قاسم ان “طوفان الأقصى” عملية ناجحة وستكون خالدة في المستقبل ومعلّماً لكل المجاهدين والأحرار وهي الخطوة التي تنبئ بالتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى النهر”. وتوجه إلى داعمي اسرائيل بالقول: “لا تهمنا بوارجكم ولا تخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة”. ورأى “ان أمريكا وإسرائيل تحاولان تشبيه المقاومة الفلسطينية بـ”داعش” متناسين أنهم من صنعوها وقادوها وفتحوا لهم الحدود، ولكن اجرامهم بقتل أكثر من 150 شخصاً بضربة صاروخية واحدة يجعلهم أبشع من “داعش”، ونهايتكم كـ”داعش” والأيام أمامنا”. واضاف: “وضع العدو الاسرائيلي مخططاً للقضاء على “حماس”، وأنا أقول لهم أنتم تعبئون كل طفل فلسطيني ومسلم لمقاتلتكم في يوم من الأيام، فاتجاهكم نحو الابادة هو اتجاهكم نحو زوالكم”.

تزامناً، نُقل عن أحد قياديي “حركة حماس” قوله إن “مجرد بدء محاولة الاقتحام البري في غزة سيؤدي إلى تدحرج الأمور، لأن قوى محور المقاومة لن تقبل باستفراد غزة”، مؤكداً “ان معادلة وحدة الساحات سيكون لها التأثير الكبير والنوعي في الميدان”. ولفت القيادي إلى “ان إيران، وبالترافق مع تحرّك حاملة الطائرات الأمريكية، عمدت خلال الأيام الماضية إلى نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أمكنة معدّة للاستخدام في قصف الكيان الاسرائيلي إن استدعت الحاجة”. ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن القيادي قوله إن “حزب الله تحديداً يربط انخراطه الكامل في المواجهة بفرضية الاجتياح البري”، مشدداً على “أن الحزب لا يمكنه ان يسمح بأن تتعرض غزة والمقاومة في داخل فلسطين لتهديد وجودي”.

وحدة الساحات

ولفت إلى “ان تفعيل جبهة الجنوب من قِبل حزب الله خلال الأيام الأخيرة انطوى على رسالة واضحة بالنار لنتنياهو، بأن الحزب لا يجلس في مقاعد المتفرجين وان تجاوز الخط الأحمر في العدوان على غزة سيستدعي رداً بحجم الاستهداف”، معتبراً “ان حزب الله مستنفر و”قوات الرضوان” جاهزة للدخول إلى المستوطنات في شمال فلسطين فور ان تتلقى الاوامر من السيد حسن نصر الله”.

في المقابل، عبّر العميد المتقاعد في الجيش اللبناني خليل الحلو عن رأيه “أن حماس تشعر بمرارة لأنها كانت تنتظر مساعدة من حزب الله وايران فيما تحركات حزب الله ليست استراتيجية ولا تشبه لا تحرك الجيش المصري ولا الجيش السوري في تشرين/أكتوبر 1973”. واعتبر “أن حزب الله يضع وحدة الساحات موضع التنفيذ ولكن بشكل محدود ولا يكفي لقلب الموازين”، معتبراً أن “لا مصلحة للحزب بالدخول في حرب وإضعاف قوته العسكرية خصوصاً أن لديه مشاكل مع مكوّنات لبنانية”. واضاف “اذا لم يدخل حزب الله في الحرب سيخسر مصداقية وحدة الساحات وستخسر ايران مصداقيتها ايضاً لكنه سيبقى محتفظاً بقوته وقدراته وتأثيره في الداخل اللبناني”.