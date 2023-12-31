صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء تل أبيب مع دخول العام الجديد- (فيديوهات)

تل أبيب: دوت صافرات الإنذار، ليلة الأحد- الإثنين، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ومنطقة غلاف غزة، جراء إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة أطلقتها كتائب القسام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

بدورها، أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز “M90”.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “الآن.. كتائب القسام تقصف مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما نشرت الكتائب مقطعا مصورًا لعملية إطلاق الصواريخ.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها “ريشون لتسيون” واللد والرملة و”بني براك” ومستوطنة “موديعين” وسط الضفة الغربية.

كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.

ولم يعرف بعد فيما إذا أدت هذه الرشقة الصاروخية إلى حدوث خسائر بشرية ومادية أم لا.

وسط التكبيرات.. الآن كتائب القسام تبث مشاهد للرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت بها مدينة "تل أبيب" ومحيطها قبل قليل. pic.twitter.com/6ot1fGLSdR — رضوان الأخرس (@rdooan) December 31, 2023

(الأناضول)