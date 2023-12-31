سياسة | دولي

صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء تل أبيب مع دخول العام الجديد- (فيديوهات)

منذ 26 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: دوت صافرات الإنذار، ليلة الأحد- الإثنين، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ومنطقة غلاف غزة، جراء إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة أطلقتها كتائب القسام.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

بدورها، أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز “M90”.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “الآن.. كتائب القسام تقصف مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما نشرت الكتائب مقطعا مصورًا لعملية إطلاق الصواريخ.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها  “ريشون لتسيون” واللد والرملة و”بني براك” ومستوطنة “موديعين” وسط الضفة الغربية.
كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.

ولم يعرف بعد فيما إذا أدت هذه الرشقة الصاروخية إلى حدوث خسائر بشرية ومادية أم لا.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان
5 - ديسمبر - 2023
“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية- (صور وفيديوهات)
4 - ديسمبر - 2023
مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو لمطالبته بالاستقالة وآلاف في شوارع تل أبيب يضغطون للإفراج عن المحتجزين- (فيديو)
25 - نوفمبر - 2023
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق كافة المحتجزين بغزة- (فيديو)
25 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية