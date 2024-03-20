صواريخ “حزب الله” تستهدف مستوطنات الجليل وكريات شمونة وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

بيروت – “القدس العربي” : أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي من قرية الغجر المحتلة رشقات رشاشة وقنابل في اتجاه رعاة ماشية شرقي بلدة الوزاني، ثم نفذ الطيران الحربي غارة على أحد المنازل في بلدة القنطرة عصراً وغارة أخرى على الغندورية.

وجاءت هاتان الغارتان قبل دوي صفارات الإنذار في مستوطنات “المنارة” و”مرغليوت” و”مسكاف عام” و”كريات شمونة” حيث تحدثت القناة 12 الاسرائيلية عن سقوط صاروخين على الأقل في محيط كريات شمونة، فيما حقق جيش الاحتلال في انفجار مسيّرة شمالي حيفا من دون تفعيل صفارات الإنذار. وأطلقت دبابة ميركافا قذائف مباشرة في اتجاه بلدة العباسية بموازاة قصف مدفعي على أطراف راشيا الفخار.

تزامناً، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إلى خفض التصعيد في الجنوب، وقدّما إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فلفت في كلمة في السراي الحكومي إلى “أننا ما زلنا ضحايا العدوان الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاك القانون الدولي “. وكان نُقل عن الرئيس ميقاتي التزام الحكومة بصرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأنها ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار أمريكي لعائلة كل شهيد، و40 ألف دولار لكل وحدة سكنية دُمّرت بالكامل.