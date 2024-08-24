صواريخ من لبنان تصيب موقعا لجيش الاحتلال في الجليل الغربي

موقع سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة

بيروت: قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت من لبنان، السبت، أصابت موقعا عسكريا في الجليل الغربي (شمال).

وأوردت الإذاعة في نبأ عاجل: “انفجرت صواريخ أطلقت من لبنان على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا بالجليل الغربي”.

وأوضحت الإذاعة أن الحادث “لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وفي وقت سابق السبت، سقط صاروخ أطلق من لبنان على منطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

من جانبه، قال “حزب الله” في بيان مقتضب: “المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة (مسيرة) انقضاضية، وأصابته إصابة مباشرة”.

والجمعة، أعلن “حزب الله” شن 15 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل.

وهذا أكبر عدد هجمات يشنها “حزب الله” على إسرائيل منذ 35 يوما، تزامنا مع إعلانه مقتل 7 من عناصره في المواجهات الحدودية بين الجانبين.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر السبت أطراف بلدتي عيترون ومارون الراس في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار ليلة أمس من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بكثافة طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان وصولا حتى مشارف مدينة صور الجنوبية. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة أمس القنابل الضوئية فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلن “حزب الله”، السبت، مقتل أحد عناصره متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

ونعى الحزب، في بيان، “إبراهيم حسن فاضل مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس متأثرا بجراحه”، دون تفاصيل أخرى.

وبذلك يرتفع عدد قتلى “حزب الله” إلى 429 جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب تلك الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)